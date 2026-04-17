登陸發展不如預期？吳慷仁節奏放慢：把自己當成一個新人

吳慷仁不急於向大陸市場證明自己「一定行」。（取材自微博）

金馬影帝吳慷仁 與大陸一姐孫儷 首度合作的影集「危險關係」近來引起熱議，儘管影集播出後收視不如預期，甚至引發網友對兩人合作默契與戲分的討論，但吳慷仁在接受「新浪娛樂」深度專訪時，展現出的謙卑姿態與專業自省，卻讓外界對這位43歲的影帝有了更深一層的認識。他直言，來到大陸拍戲，他早已放下過往在台灣的所有成就，把自己當成一個「新人」重新出發。

據「噓！星聞」報導，吳慷仁過去已在台灣囊括金馬、金鐘影帝，被問及在大陸發展是否會帶著過往成就的包袱？對此，吳慷仁則坦承，到大陸演戲更像是一場「全新的Review（檢視）」，必須將自己視為一名新人，並強調過往的得獎紀錄並不代表能在不同環境下如魚得水，「我不覺得過往的經驗，絕對可以幫助你接到這裡的戲。」

談及為何選擇接演新劇「危險關係」，吳慷仁透露其挑選劇本的嚴格標準。他表示曾婉拒過多部大陸劇本，主因是不希望只是重複過往的表演模式，「如果你用以前的經歷，重複演類似的東西，那來這裡演戲就沒有意義了。」他深感大陸優秀演員眾多，因此更看重角色的不可替代性。

當被問及為何直到現在才選擇赴大陸發展，吳慷仁坦言，最實際的阻礙是「長期缺乏經紀人」。他透露自己過去十多年來始終是單打獨鬥，自嘲因為「懶」且從未花錢做過廣告宣傳，因此在跨足新市場的規畫上較為遲緩。

有陸媒報導，吳慷仁的演藝軌跡近年明顯「北上」，從香港、馬來西亞到大陸，他正一步步走出台灣的舒適圈。對此，吳慷仁則形容這段過程是為了「看見不一樣的山丘與風景」。

此外，他提到「工作節奏」與「心態累積」也是關鍵。過去十多年（尤其是2022年以前），他在台灣的拍戲轉速極快，曾一年內接演五部作品，高壓的產出讓他無暇思考其他可能。但來到大陸，他選擇將節奏放慢，並將自己定位為一個「學習者」。他謙虛地表示：「我把自己看得很小，這種『小』是來自於我還在跟自己對話、在反省。」他認為，新鮮感是有期限的，演員必須透過不斷的「試錯」與重新學習，才能在新的環境生存，而不是複刻過往的經驗。

對於未來，吳慷仁不急於向大陸市場證明自己「一定行」，他更傾向於「融入」。他提到，現在最想演的可能只是一個「路人」或「你的鄰居」，那種非常真實的存在。