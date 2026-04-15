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柯震東爆祕戀舒華 傳已見家長 柯媽大讚 經紀人回應

記者趙大智陳穎╱綜合報導
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柯震東緋聞女友一長串。（記者林士傑／攝影)
柯震東緋聞女友一長串。（記者林士傑／攝影)

柯震東1年半前跟南韓大勢女團I-DLE的台灣成員舒華爆緋聞，兩人被指隔空傳情，但女方粉絲採反對態度。據「鏡週刊」報導，柯震東已將舒華帶回家見父母，獲柯爸、柯媽認可，柯媽更讚她「大方有家教」。

舒華和柯震東原本無交集，但2024年現身柯震東生日趴，跟李李仁、陶晶瑩、賈靜雯等人留下大合照，儘管舒華僅在合照中露出一角，仍迅速引發外界關注與聯想。

舒華感情世界受矚目。（記者林士傑／攝影）
舒華感情世界受矚目。（記者林士傑／攝影）

合照曝光約一個月後，舒華在IG發文寫下「Hey～i love you」，而柯震東隨即以三個表情符號回應，互動瞬間掀起熱議，還登上韓媒。不少網友認為，兩人先前同框並非巧合，私下應早已熟識，甚至猜測這次互動等同「低調官宣」；但也有粉絲持保留態度，認為該句話可能只是歌詞內容，無須過度解讀。

然而，由於柯震東過往爭議形象，這段互動也引來部分舒華粉絲反彈，甚至湧入柯震東社群留言區表達不滿。面對輿論壓力，柯震東隨後刪除該則留言，並在受訪時無奈表示：「只是路過留個言，如果造成她或大家困擾，我很抱歉。」整起事件也讓兩人關係再度成為外界關注焦點。

而舒華在風波後，不但沒有直接否認戀情，發的長文被認為是「護愛」。週刊也指這份戀情在韓團以及粉絲壓力下無法曝光，但柯媽曾在親友聚會上並不避談舒華。

舒華近來跟台灣緣份特別深，除擔任桃園市觀光大使、參與2檔台綜，也將主演導演阮鳳儀新片，隨著赴台時間愈多，也傳出跟柯震東經常在一起。但對此，柯震東經紀人以「莫名消息無法回應」回應。

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