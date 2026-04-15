「你是不會當樹嗎」梁朝偉：角色實驗 對全裸演出沒顧忌

梁朝偉(左)宣傳新片，劉嘉玲(右)愛相隨。（記者沈昱嘉／攝影）

63歲影帝梁朝偉為宣傳新片「你是不會當樹嗎」赴台，重返13年前由侯孝賢 導演所創立、張震舉辦婚禮的「台北光點電影院 」，與導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）一同受訪，梁朝偉開心直說：「好久沒見了！很開心又有新的電影帶給台灣觀眾。」

梁朝偉在片中有「正面全裸」的大尺度畫面，他坦言剛開始劇本上就有這場戲，但他認為那個鏡頭是「角色實驗」的一部分，全裸演出也是必須的，所以不會有任何顧忌。

首度赴歐洲拍電影，一切事物對他而言都充滿新鮮感。梁朝偉說：「我很常去發掘每一座城市不同的風貌，譬如在當地校園裡逛逛，我從小就夢想讀大學但一直沒機會，這回能透過拍電影來到大學校園、圖書館走動，體驗短暫的大學生活，對我都是額外的收穫。」梁朝偉也指出，德國食物口味偏重：「我後來也會找沙拉吃，或是去吃越南河粉、湯，甚至是米飯類食物。」

他日前出席金馬大師課，分享40年演戲經驗及與不同導演合作的心得。因王家衛屬於不提供劇本的導演，演員必須高度信任導演、理解對方需求，梁朝偉笑說：「雖然我也不知道王家衛要什麼？」但他提到，當年拍攝「阿飛正傳」時，一場與張曼玉吃梨子的戲拍了40遍，導演始終沒有說明原因，讓他一度深感挫折，但最終仍完美交出作品。

被問到自認最像什麼植物？梁朝偉表示：「我覺得我像夜來香，早上時其貌不揚，晚上才有香味，根本就不會被注意到，離開工作我就和普通人一樣，但演戲時我就能夠發出香味吸引別人。」

梁朝偉過去曾被老婆劉嘉玲 爆料，看電影會一口氣買6個座位，他今被問起該事也承認直說：「對，因為我怕旁邊的人認得我，就不看電影就看著我。」