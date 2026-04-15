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吳姍儒嘆育兒不易 工作得到喘息 更重視「把自己照顧好」

記者李姿瑩╱綜合報導
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吳姍儒感嘆育兒不易，能出來工作反而讓她得到喘息。（本報資料照片）
吳姍儒感嘆育兒不易，能出來工作反而讓她得到喘息。（本報資料照片）

Sandy吳姍儒連續3年為私密處保養品牌代言，她出席記者會時，感嘆育兒勞心勞力，讓她現在更重視「把自己照顧好」，可以在生活中稍感療癒。

吳姍儒說，現在3歲兒子跟1歲半的女兒一言不合就開打，出門前才為搶竹蜻蜓大鬧。她無奈表示，能出來工作反而讓她得到喘息，只是看到人多，難免會開心到口不擇言。像是先前她曾在代言記者會上形容自己的私密處「明亮到不怕停電」，事後懊惱不已，直呼：「誰會在停電的時候脫掉褲子！？」

她先前和妹妹們一起去看爸爸的演唱會，看到吳宗憲為緬懷曹西平邊哭邊唱「離人」，忍不住在台下跟著痛哭。不過她也吐槽，吳宗憲把她的妝髮團隊搶走，她到後台發現在場的全是「自己人」，一時間哭笑不得。

吳姍儒稱讚演唱會非常精采，但覺得吳宗憲在演唱會上唱自己的歌太少，笑稱比較想聽「患得患失」勝過「忘情水」，「這部分麻煩憲哥團隊再調整一下」。

吳姍儒另外被問到交還「小姐不熙娣」主持棒的心得，她坦言因為害羞所以沒有傳訊給小S，但她非常開心能透過這次主持交到一群好朋友，點名劉涵竹、派翠克都還等著要約聚餐。

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