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梁朝偉爆拍「阿飛正傳」吃梨子NG40次 王家衛不給理由 親吐：很挫折

記者陳穎／即時報導
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梁朝偉(左)開心分享自己演戲的經驗，劉冠廷開心不已。（金馬執委會提供）
梁朝偉(左)開心分享自己演戲的經驗，劉冠廷開心不已。（金馬執委會提供）

「金馬電影大師課」13日晚舉辦，由曾獲三座金馬獎的影帝紀錄保持人梁朝偉擔任導師開講，在另一位兩座金馬得主劉冠廷主持與對談下，分享他從影40多年來的表演功課與獨門心法。劉冠廷一開場便緊張笑說，因為梁朝偉太傳奇，自己就像拿到神燈的人，連要許什麼願望都覺得困難。

這場大師課吸引包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等上千位電影從業人員報名參加。金馬執委會也將於後續把課程內容整理為文字紀錄，發布於金馬官網，讓更多創作者與影迷共享大師的珍貴觀點。

談到表演，梁朝偉認為關鍵在於是否真正投入狀態，「如果在演戲時能保持放鬆且專注，就能自然進入角色。」他也分享一些進入角色的方法，例如設計細微的角色設定，包括精神狀態、背景與情境等，任何能幫助理解角色的方式都值得嘗試。至於外界盛讚他「用眼神演戲」，他則坦言從未刻意經營眼神，而是內在情緒自然流露的結果。

梁朝偉也回憶與不同導演合作的經驗。與王家衛合作前常常見面聊天，因為在沒有完整劇本的情況下，演員必須高度信任導演、理解對方需求，但他笑說：「雖然我也不知道王家衛要什麼。」他提到當年拍攝「阿飛正傳」時，一場與張曼玉吃梨子的戲拍了三、四十遍，導演始終沒有說明原因，讓他一度感到挫折。

直到後來與侯孝賢合作「悲情城市」，開始接觸文學小說，透過細膩描寫幫助理解角色，才逐漸改變表演方式，「直到有一天重看『阿飛正傳』，我才明白王家衛要的是沒有表演痕跡的狀態。」至於經典喜劇「射鵰英雄傳之東成西就」，他笑說因為與熟悉團隊合作氣氛輕鬆，加上導演劉鎮偉親自示範，「比我演得更好笑！」

談及新作「你是不會當樹嗎」，梁朝偉分享與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作的經驗，表示對方寄給他多本關於腦神經科學、植物與哲學的書籍，讓他深入準備角色，甚至說服自己就是一名科學家，還被朋友笑問是否要考博士。他也盛讚導演非常懂得引導演員，合作過程毫無壓力。

從影40多年的梁朝偉表示，如今更願意走出舒適圈，與不同團隊合作，「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一些新的東西。」生活方面，他維持高度自律，日常包括運動、閱讀、觀影與下廚。他坦言開始重視運動，是因為演員需要充沛體能支撐拍攝強度，「如果體能不夠，一場情緒很重的戲又要拍很多次，真的會很崩潰。」最後他也給現場電影人建議：「把自己準備好，機會來的時候，就會被看見。」

梁朝偉如今更願意走出舒適圈，與不同團隊合作。（金馬執委會提供）
梁朝偉如今更願意走出舒適圈，與不同團隊合作。（金馬執委會提供）

梁朝偉現身「金馬電影大師課」，由劉冠廷擔任與談人。（金馬執委會提供）
梁朝偉現身「金馬電影大師課」，由劉冠廷擔任與談人。（金馬執委會提供）

金馬大師課吸引桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊等上千位電影從業人員報名參加...
金馬大師課吸引桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊等上千位電影從業人員報名參加。（金馬執委會提供）

梁朝偉 柯佳嬿 王家衛

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