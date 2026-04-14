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「康熙玲」世紀大合體 林志玲淚眼告白 小S不改嗆辣

娛樂新聞組／綜合報導
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小S(左起)、林志玲和蔡康永暌違10年神同框。(圖／東森綜合台提供)
小S(左起)、林志玲和蔡康永暌違10年神同框。(圖／東森綜合台提供)

小S（徐熙娣）今年3月宣布復工錄「小姐不熙娣」，日前更首次出席公開活動，狀態極佳，而她事隔一年多回到棚內錄影，不僅有「靈魂伴侶」蔡康永坐鎮，節目更邀來小S演藝生涯中的「最強宿敵」林志玲作客。這場暌違已久的「康、熙、玲」世紀大合體，讓現場氣氛瞬間夢回當年的「康熙來了」經典巔峰，3人互動火花四射。

首度現身「小姐不熙娣」的林志玲，坦言此行全因「想見妳（小S）」。她哽咽鼓勵正走在復出之路的小S：「我覺得走到這步很不容易，這感覺是可能一輩子都會帶著的傷痛，但妳還是走到我們面前了。想哭想笑，我們都在。」

面對溫情攻勢，小S不改嗆辣本色，幽默反擊：「妳為何不在化妝間哭，要在觀眾面前為我而哭？如果我等等問很過分的問題，大家會覺得我很狠心！」林志玲則真摯告白，其實非常懷念被小S調侃的日子，更打趣直呼：「妳罵我吧！我就是想被妳罵！」溫馨互動讓人動容。

而林志玲的堅強後盾，就是另一半AKIRA。不讓太太專美於前，AKIRA今年出道20周年，近日也宣佈將邀請泰國傳奇饒舌歌手F.HERO參與歌曲合作。AKIRA首度以個人身分推出單曲「URBAN SAVAGE」，7月也將展開個人首次巡演，要讓外界看到未來掌握在自己手中。

此外，原住民歌手雅維·茉芮（漢名林佳霏）曾獲得第30屆最佳原住民語歌手獎及最佳原住民語專輯獎，近日在社群發文曝父親離世的消息，而她的父親正是小S的舅舅，S媽去年遭逢喪女之痛，如今又要面對親哥的死別。

雅維·茉芮在社群發文談到父親「我們總是百無禁忌的聊...以前你說不想要痛苦生病離世，如果可以選擇...要爽快地走」，父親也希望當他離開後，不想看孩子們哭哭啼啼，這讓她忍不住悲嘆「所以你才會...這樣的幽默離場嗎？」但坦言還無法消化親人離去的痛苦，會會慢慢地去學習。

AKIRA(左)新造型酷帥有型。(圖／愛貝克思提供)
AKIRA(左)新造型酷帥有型。(圖／愛貝克思提供)

小S 林志玲 蔡康永

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