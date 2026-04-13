「告五人」在美東開唱場場爆滿 學霸舉名校學生證應援

告五人趁空造訪紐約時報廣場。（圖／相信音樂提供）

人氣樂團「告五人」近期帶著「Run, Run, Run!」巡演飛行長達13351公里、歷經近15小時航程抵達紐約，隨即又轉往波士頓 開唱，美東雙城場場爆滿，展現驚人號召力。

距離上次造訪紐約已近3年，這回他們以Live House形式近距離開唱，告五人一登場便以「愛人錯過」點燃全場氣氛，歌迷瞬間起立嗨跳。點歌橋段更驚喜演唱「法蘭西多士」、「愛在夏天」等歌曲，全場宛如「KTV大包廂」。

出道將滿10年，告五人感性分享，近來常聽見歌迷告白「從小聽你們的歌長大」，讓他們笑說自己「既像前輩又像新人」。犬青幽默表示：「我們有很多悲歌，大家會不會以為我們過得很慘？」雲安一旁笑著道歉。3人也坦言，自己一直是「很好的傾聽者」，常收到歌迷分享人生故事，希望音樂能陪伴並療癒人心。於是當「披星戴月的想你」旋律響起，全場手機燈海瞬間點亮紐約夜空。

他們接著轉往波士頓，台下聚集來自麻省理工學院、哈佛大學、柏克萊音樂學院及耶魯大學 等名校學生，不少人當場掏出學生證「應援」，讓團員笑喊：「今天講話要有內容，不然顯得我們沒魅力！」

3人還趁空以雙腳探索城市，他們先造訪紐約大都會藝術博物館欣賞藝術大師作品，並前往影集「六人行」體驗館朝聖，更重返時代廣場與自己演唱會廣告合影。隨後抵達波士頓後，陸續走訪哈佛大學校園，感受濃厚學術氛圍。接下來告五人將前往美西，最終於5月16、17日在Zepp New Taipei迎來Live House最終站。