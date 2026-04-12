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告五人攻美東炸翻 哈佛、MIT學霸掏學生證朝聖 犬青驚「說話小心」

記者許晉榮／即時報導
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告五人趁空到紐約時代廣場。（相信音樂提供）
告五人趁空到紐約時代廣場。（相信音樂提供）

台灣人氣樂團告五人近期以「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」飛行長達13,351公里、歷經近15小時航程抵達紐約，隨即又轉往波士頓開唱，美東雙城場場爆滿，展現驚人海外號召力。

距離上次造訪紐約已近3年，這回以他們Live House形式近距離開唱，告五人一登場便以「愛人錯過」點燃全場氣氛，歌迷瞬間起立嗨跳。點歌橋段更驚喜演唱「法蘭西多士」、「愛在夏天」等歌曲，團員笑稱要讓粉絲感受如同「告五人大包廂」般的親密距離，甚至走到台前與歌迷擊掌，氣氛歡樂。

談及將出道滿10年，團員感性分享，近來常聽見歌迷告白「從小聽你們的歌長大」，讓他們笑說自己「既像前輩又像新人」。犬青幽默表示：「我們有很多悲歌，大家會不會以為我們過得很慘？」雲安一旁笑著道歉。三人也坦言，自己一直是「很好的傾聽者」，常收到歌迷分享人生故事，希望音樂能陪伴並療癒人心。當「披星戴月的想你」旋律響起，全場手機燈海瞬間點亮紐約夜空，畫面動人。

告五人從紐約轉往波士頓，得知不少歌迷從華盛頓、加州、多倫多，甚至遠從墨爾本飛來支持，讓他們相當感動。犬青坦言原本有些緊張，「感謝大家炙熱的眼神給了我信心」。台下更聚集來自麻省理工學院、哈佛大學、柏克萊音樂學院、耶魯大學等名校學生，還當場掏出學生證「應援」，讓團員笑喊：「今天講話要有內容，不然顯得我們沒魅力！」演出過程笑料不斷，雲安更突發奇想提議將哈密瓜手燈改成「波士頓龍蝦造型」，引發全場歡呼。

除了舞台上的熱情，告五人也將寵粉延伸台下，兩場演出後皆舉辦專輯簽名會，與上百歌迷近距離交流。儘管演出超過2小時，仍一路簽名至深夜。團員感動表示，能在異鄉親自見到支持自己的歌迷，聽見每段與音樂連結的故事，「再累都值得」。

三人還趁著空檔以雙腳探索城市，他們先造訪紐約大都會藝術博物館欣賞藝術大師作品，並前往影集「六人行」體驗館朝聖，更重返時代廣場與自己演唱會廣告合影。隨後抵達波士頓後，還走訪哈佛大學校園，感受濃厚學術氛圍。

接下來告五人將前往美西聖荷西、洛杉磯，隨後轉往巴黎、倫敦開唱，最終於5月16、17日在Zepp New Taipei迎來Live House巡演最終站。

告五人趁空遊美東。（相信音樂提供）
告五人趁空遊美東。（相信音樂提供）

告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供...
告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供）

告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供...
告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供）

告五人前進美東開唱。（相信音樂提供）
告五人前進美東開唱。（相信音樂提供）

告五人與自己演唱會廣告合影。（相信音樂提供）
告五人與自己演唱會廣告合影。（相信音樂提供）

告五人到大都會藝術博物館欣賞藝術大師作品。（相信音樂提供）
告五人到大都會藝術博物館欣賞藝術大師作品。（相信音樂提供）

告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東開唱。（相信音樂...
告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東開唱。（相信音樂提供）

告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供...
告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供）

洛杉磯 耶魯大學 麻省理工學院

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