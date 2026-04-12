告五人攻美東炸翻 哈佛、MIT學霸掏學生證朝聖 犬青驚「說話小心」

告五人趁空到紐約時代廣場。（相信音樂提供）

台灣人氣樂團告五人近期以「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」飛行長達13,351公里、歷經近15小時航程抵達紐約，隨即又轉往波士頓開唱，美東雙城場場爆滿，展現驚人海外號召力。

距離上次造訪紐約已近3年，這回以他們Live House形式近距離開唱，告五人一登場便以「愛人錯過」點燃全場氣氛，歌迷瞬間起立嗨跳。點歌橋段更驚喜演唱「法蘭西多士」、「愛在夏天」等歌曲，團員笑稱要讓粉絲感受如同「告五人大包廂」般的親密距離，甚至走到台前與歌迷擊掌，氣氛歡樂。

談及將出道滿10年，團員感性分享，近來常聽見歌迷告白「從小聽你們的歌長大」，讓他們笑說自己「既像前輩又像新人」。犬青幽默表示：「我們有很多悲歌，大家會不會以為我們過得很慘？」雲安一旁笑著道歉。三人也坦言，自己一直是「很好的傾聽者」，常收到歌迷分享人生故事，希望音樂能陪伴並療癒人心。當「披星戴月的想你」旋律響起，全場手機燈海瞬間點亮紐約夜空，畫面動人。

告五人從紐約轉往波士頓，得知不少歌迷從華盛頓、加州、多倫多，甚至遠從墨爾本飛來支持，讓他們相當感動。犬青坦言原本有些緊張，「感謝大家炙熱的眼神給了我信心」。台下更聚集來自麻省理工學院 、哈佛大學、柏克萊音樂學院、耶魯大學 等名校學生，還當場掏出學生證「應援」，讓團員笑喊：「今天講話要有內容，不然顯得我們沒魅力！」演出過程笑料不斷，雲安更突發奇想提議將哈密瓜手燈改成「波士頓龍蝦造型」，引發全場歡呼。

除了舞台上的熱情，告五人也將寵粉延伸台下，兩場演出後皆舉辦專輯簽名會，與上百歌迷近距離交流。儘管演出超過2小時，仍一路簽名至深夜。團員感動表示，能在異鄉親自見到支持自己的歌迷，聽見每段與音樂連結的故事，「再累都值得」。

三人還趁著空檔以雙腳探索城市，他們先造訪紐約大都會藝術博物館欣賞藝術大師作品，並前往影集「六人行」體驗館朝聖，更重返時代廣場與自己演唱會廣告合影。隨後抵達波士頓後，還走訪哈佛大學校園，感受濃厚學術氛圍。

接下來告五人將前往美西聖荷西、洛杉磯 ，隨後轉往巴黎、倫敦開唱，最終於5月16、17日在Zepp New Taipei迎來Live House巡演最終站。

告五人趁空遊美東。（相信音樂提供）

告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供）

告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東。（相信音樂提供）

告五人前進美東開唱。（相信音樂提供）

告五人與自己演唱會廣告合影。（相信音樂提供）

告五人到大都會藝術博物館欣賞藝術大師作品。（相信音樂提供）

告五人近期帶著「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」前進美東開唱。（相信音樂提供）