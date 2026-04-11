張宇傳倒嗓 相隔8年滿頭白髮台北開唱 一開口驚呆全場

張宇擔任游鴻明嘉賓。記者王聰賢／攝影

游鴻明相隔18年在台開唱，今（11）日在台北流行音樂中心舉辦「2026 <敵不過想念>演唱會」，他久未現身，除了自己的經典「孟婆湯」、「地下鐵」，更請來重量級嘉賓張宇，張宇8年來首度登上舞台開唱，一曲「雨一直下」輕鬆飆上高音，破除過往倒嗓傳言！

游鴻明唱到「給你們」時，張宇從升降台冒出，全場立刻發出驚喜尖叫，他已8年沒唱歌，笑說：「剛才在後台，我的耳機因為8年沒有用過，都脫落了，工作人員趕快換一副給我。」游鴻明笑說：「有沒有可能是卡了8年的耳屎？」張宇表示他超級緊張，「8年沒有唱歌，不知道自己唱歌變什麼樣子」，事實上他狀態極佳，聲音渾厚如以往，絲毫沒有倒嗓跡象。

話鋒一轉，他說自己原本想去大巨蛋聽鄧紫棋唱歌。其實張宇跟鄧紫棋10幾年前因節目「我是歌手2」結緣，身為主持人的張宇對鄧紫棋的唱功極為驚豔，甚至笑稱她為「兒媳婦」。他笑說游鴻明開唱剛好撞到鄧紫棋，開玩笑說：「害我沒辦法去大巨蛋聽我兒媳婦唱歌！」

張宇話匣子一開停不下來，他表示奇怪，鄧紫棋怎麼沒約他當演唱會嘉賓，「後來覺得不約我還好，她key那麼高，我怎麼唱得上去，多漏氣」，張宇也感慨今天一幫好友，獨缺袁惟仁，他抬頭一望，說：「他今天應該也有來，可能坐在佩甄旁邊」。他和游鴻明也特別加唱「用心良苦」，唱到「我的痛怎麼形容」，游鴻明笑說：「你的頭不好形容。」隨後張宇又獨唱經典「雨一直下」。

游鴻明相隔18年開唱。記者王聰賢／攝影

音樂人陳柏全（左起）、張宇、游鴻明合唱。記者王聰賢／攝影