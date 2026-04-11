助農化身賣菜哥遭疑「博流量」吳克群投書「人民日報」反擊

吳克群過去常在大陸菜市場被直擊。（取材自微博）

台灣男星吳克群近年將事業重心轉往大陸並積極投入公益，近日他化身「賣菜哥」深入貴州農村，展現超強號召力，短短一小時內便助農賣出3萬斤蔬菜。儘管亮眼成績遭部分網民質疑是為了流量「作秀」，吳克群對此正面回擊，日前投書中國官媒「人民日報」專欄，以「流量背後是信任是責任」為題撰文吐露心聲。

據「噓！星聞」報導，吳克群在投書中透露，2018年是他人生極其艱難的一年，當時拍電影受挫，更面臨摯愛母親離世。這場打擊讓他重新審視生活，意識到「人這一生，不該只有在聚光燈下的表演」。他開始嘗試走出舒適圈，從遵義的義剪活動、重慶的深夜年夜飯，到百色的農耕體驗，他走進巷陌鄉野，直言這幾年「世界撲面而來，生活久未如此多彩」。

吳克群指，自己印象最深的，是一次「擠公車」的故事。貴陽252公車是一條惠農專線。凌晨5點多，自己和菜農們擠上這趟公車，當他抬起幾十斤重的菜簍時，才體會到那份沉甸甸的希望，讀懂那份簡單而質樸的幸福──把菜都賣掉。那則紀錄片感動許多人。後來他們協調50多家餐廳、超市，在田間辦了場「蔬菜拍賣 會」，一次賣光3萬斤蔬菜，還為菜農和商家對接起長久銷路。喊著「香蔥下班」、「豌豆尖下班」、「秦姐姐芹菜下班」，分享著每一分激動和喜悅。

他說，有人質疑他做這些圖什麼，「為了流量、只是作秀」？他認為，如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，他就會一直做下去。前段時間，他偷偷回去看252號公車的菜農朋友而欣喜得知，這座城市為他們開闢了固定的賣菜場地。

吳克群指自己以前寫歌，「為你寫詩，為你做不可能的事」只是情歌歌詞。現在能為大家「寫詩」，匯聚許多人的善意，是無數人的接力迸發出愛的能量。「如果說真有什麼永不過氣的頂流，我想，那便是生命向上的姿態和社會向善的底色。」

吳克群指，好的創作素材不在錄音室，而在煙火日常。今天他還是想多寫好歌，唱給更多人聽。而流量的背後是信任、是責任。他稱自己未來想繼續把它們變成手中的光，給一些人的生活帶去光亮；化作腳下的路，走到更多需要的人身邊。