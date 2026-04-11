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77歲秦祥林現身… 鄭怡洛城開唱驚喜同框 秒變小粉絲

娛樂新聞組╱綜合報導
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鄭怡（右）與秦祥林、曹昌莉夫妻同框。（取材自臉書）
鄭怡（右）與秦祥林、曹昌莉夫妻同框。（取材自臉書）

憑藉經典神曲「月琴」走紅歌壇的民歌天后鄭怡，近期參與「校園民歌50年—飄洋過海來團圓」巡演，目前正緊鑼密鼓地在美國各大城市開唱。她在社群平台興奮發文，透露在洛杉磯第二場演出時，竟迎來驚喜「大彩蛋」，一代傳奇影星、77歲秦祥林親自現身力挺，讓天后瞬間切換成「小粉絲」模式。

據「噓！星聞」報導，鄭怡在文中坦言，進場時一聽說偶像秦祥林會蒞臨欣賞，立刻「精神全部都來了」，不僅雙眼放光，還煞有其事地叮囑梳化組要替她仔細打扮，絕對要「精雕細琢」。晚間演出依然由招牌曲「月琴」拉開序幕，鄭怡在台上感性表示：「今天特別緊張，因為偶像坐在第一排，發抖又小鹿亂撞！」而秦祥林在演出後的暖心回饋，更是讓她心花怒放，直誇：「妳今天唱得比大巨蛋更好！」讓鄭怡大讚偶像不僅人帥還超會說話，直呼「怎能讓人不愛」。

除了與男神合影，鄭怡也不改幽默本色，自爆在後台忙著鼓勵趙詠華放輕鬆，結果最後大合唱時，自己竟直接借了趙詠華的「內增高球鞋」，披著綠色披肩就衝上台，搞笑自嘲：「會不會太鬆了？」

事實上，長年旅居美國的秦祥林對民歌感情極深，去年11月才與夫人曹昌莉返台，低調力挺「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會。當時夫妻倆如同一般觀眾低調入場，以行動支持好友。這次在洛杉磯與鄭怡同框，為充滿情懷的巡演再添佳話。

洛杉磯

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