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「周處除三害」在陸票房近億美元 分紅爆爭議 李烈發聲

娛樂新聞組╱綜合報導
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阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在大陸票房火熱。（圖／一種態度電影股份有限...
阮經天（中）在「周處除三害」擔綱演出，在大陸票房火熱。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

由阮經天主演的電影「周處除三害」，去年在大陸上映後創下約台幣30億元（約9431萬美元）票房，但近日卻爆出投資分紅爭議，投資股東因遲遲拿不到分紅，質疑監製李烈處理消極。針對指控，李烈所屬的「一種態度電影股份有限公司」與出品方，發出嚴正聲明，揭露驚人內幕，意指中國發行方早已將款項交給負責海外發行的陳永雄，但台灣出品方至今卻只拿到20%的分紅，與實際票房收益落差極大。

根據聯合聲明指出，「周處除三害」於2024年3月於中國上映，然而台灣製作方及出品方至今只收取到應收中國票房分紅之20%。該片海外與中國發行均由英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司（原英屬維京群島商發行工作室股份有限公司Distribution Workshop (BVI) Ltd.）總經理陳永雄（Jeffrey Chan）先生負責。經查，中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄先生，然台灣方卻未獲交付。

聲明表示，「周處除三害」於4月9日召開投資人會議，陳永雄先生原已允諾出席說明卻臨時缺席。為捍衛台灣出品方權益，聲明人在此嚴正呼籲陳永雄先生7日內主動出面說明並負責，否則聲明人擬共同提出告訴。

李烈先前公開強調自己並非消極處理，她直言，錢不在她口袋，海外款項回收，並非她能單方面掌控，「我也一直很努力在處理」。

如今，由電影監製李烈所屬的「一種態度電影股份有限公司」與出品方，正式發布聯合聲明，怒控負責發行的總經理陳永雄扣留款項，並下達「最後通牒」，限期7天內出面說明，否則將正式對簿公堂。

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