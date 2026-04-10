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鄧紫棋大巨蛋披婚紗蹲地大哭 粉絲心疼 一原因破涕為笑

記者梅衍儂╱綜合報導
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鄧紫棋是首位在大巨蛋連唱4場的香港歌手。（取材自Live Nation Taiw...
鄧紫棋是首位在大巨蛋連唱4場的香港歌手。（取材自Live Nation Taiwan，中央社傳真）

香港鐵肺歌后鄧紫棋在台北大巨蛋開唱，唱到「Amazing Grace」（奇異恩典）時，她情緒滿溢，瞬間爆淚不止，讓歌迷心疼大喊「不要哭」。

其實她這此次巡演，幾呼唱到這首歌時情緒都十分激動，在新加坡、上海場都曾爆哭，這次來台北也不例外，鄧紫棋川著婚紗邊哭邊拭淚，激動表示這首歌對她而言早已不只是演唱作品，「我印象中，我很少唱這一首歌不流眼淚，這一首歌已經不是只是在唱一首歌，是我人生的寫照。」

她坦言自己是情緒非常敏感的人，也因此選擇用創作抒發內心，「很多生命不同的關口，我走到那裡很想放棄，是這個恩典讓我站在這裡，讓很多想放棄沒有放棄，是這個恩典讓我今天還活著，讓我衝破一次次難關，讓我在大家面前分享普通的人生。」

她坦言過去個性好強，不容易在人前展露脆弱，但這2、3年成長許多，更勇敢面對真實情緒，「我也有脆弱的地方，如果我也沒有放棄，大家都可以，請大家一定要相信。」隨後又說上一句：「我要趕緊擦眼淚，因為我的妝不防水。」當場破涕為笑。

當天演唱會以「摩天動物園」一曲開場，鄧紫棋站在巨型猛獅上，手持權杖霸氣十足。隨後經典歌曲「來自天堂的魔鬼」一下，她在大巨蛋飆出招牌高音，全場歌迷嗨翻。

她用台語（閩南語）打招呼：「台北哩厚(你好)，哇係(我是)鄧紫棋。」笑說：「等下，好像錯了。」自己默默唸一遍，再重新說：「哇係鄧紫棋，我很思念你們！」，她讓想了半天想不起下一句，害羞直說要想一想，「哎呀你們讓我多麼緊張，我像是第一次談戀愛的小女生一樣，看到自己喜歡的人，在他面前，忘了自己要說什麼」。

周杰倫近日關注了鄧紫棋的社群帳號，並按讚這篇貼文，瞬間引爆討論。兩人過去從未正式合作，如今天王罕見點讚，讓不少歌迷許願：「拜託合作一首！」、「這個組合太夢幻」。

香港歌手鄧紫棋在台北大巨蛋舉辦「I AM GLORIA 2.0」演唱會，她站在巨...
香港歌手鄧紫棋在台北大巨蛋舉辦「I AM GLORIA 2.0」演唱會，她站在巨型獅子道具上演唱「摩天動物園」開場。（取材自Live Nation Taiwan，中央社傳真）

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