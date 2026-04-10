「脂肪肝」找上門 黃秋生開始養生 自豪早睡贏蔡依林

黃秋生受邀擔任「脂肪肝衛教大使」，指出脂肪肝就是肝有病。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

金馬影帝黃秋生 日前接下「脂肪肝衛教大使」一職，以代表作「人肉叉燒包」為靈感拍攝的衛教影片，透過煮豬肝湯提醒大家「小心肝」。他說體檢表出現紅字後，執行早睡早起的健康生活，聽到「Jolin」蔡依林 晚上9時多睡覺，他自豪地說：「我自己比她更早，我8時半就睡啦！」

不過看似輕鬆的養生分享，其實背後來自一次健康檢查的警訊，讓他開始正視脂肪肝與代謝問題。黃秋生透露，日前到加拿大 體驗高空彈跳後發現心臟有些狀況，到醫院檢查後發現自己有高血壓、心肌肥大等心血管疾病以及膽固醇的問題，有病識感的他，除了聽從醫生囑咐，也積極上網查資料，研究該怎麼吃和運動能改善健康。

問他是否抗拒利用科技維持體態和健康？他表示不排斥，笑說：「那是因為年輕時可以靠運動和其他方法，現在年紀大、選擇少了。」但強調會先徵詢醫師的建議與評估，不會因為貪快就靠科技控制身材。

這次擔任脂肪肝衛教大使，黃秋生坦言，第一個念頭就是「趕快幫自己安排健康檢查」，重新檢視身體狀況。他也分享，與醫師討論後才更了解，脂肪肝若未及時處理，可能進一步惡化為代謝性脂肪肝炎，所幸目前醫療上已逐步有藥物治療選擇，讓高風險族群有更多管理方式。

而在他心目中，藝人「保健天花板」代表是「華仔」劉德華。在黃秋生的生活圈中，劉德華是他認為最自律、最養生的朋友，非常自律，「保養要問劉德華，他真的厲害。但是跟他吃飯太無趣了，動幾下筷子，他就說吃飽了。」

他坦承無法達到華仔那樣的生活習慣，他覺得嚴格的忌口會讓生活失去許多樂趣，於是採取「有意識但佛系養生」，關鍵字是「運動」、「飲食」和「睡眠」，若自覺身體狀況不錯，就吃自己喜歡吃的美食，相反則進入控制模式，避免答應出席飯局卻嚷著說哪些東西不能吃，拒當掃興的人，自認超嚴格飲食控制無法長久，最重要的是吃進去和消耗的熱量要平衡。

平時吃相對清淡的日本料理和台菜，早上一定要來杯咖啡或茶，黃秋生表示對自己的身體非常敏感，「我一胖就覺得不舒服，覺得身體很笨重」除了體感，黃秋生也利用爬樓梯和走路來檢視健康狀況，以前可以爬15層，如果爬5層就會，就表示身體有問題了。

說到睡眠，黃秋生表示過去因為工作，作息混亂，現在只要不工作就保持早睡早起，晚上8時半睡，早上6時起床，他說以前覺得藝術家ㄧ定要晚睡，現在覺得早睡早起才正確，早上看劇本吸收快，也可趁著柔和的自然光畫畫，早睡也讓他的皮膚變好。

體對演員來說是表演的「工具」，黃秋生說演員的標準身材應該是不胖也不瘦的中性狀態，再依照角色調整，自己在拍攝「頭文字D」和「葉問：終極一戰」為角色變瘦，其餘都是本色演出，他坦言演藝圈的作息日夜顛倒，尤其剛出道時，五光十色的夜生活讓他很難吃得健康或擁有適當的睡眠。

從過去「覺得還好」，到現在主動面對健康，黃秋生希望透過自身經驗提醒大眾，養成良好生活習慣之外，也別忽略定期健康檢查的重要性，「很多疾病都是沒有感覺的，但提早知道，就有機會改變。」

黃秋生呼籲千萬別忽略定期健康檢查的重要性，以免脂肪肝等疾病找上身。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

黃秋生認為劉德華是他生活圈中最自律、最養生的朋友。（圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供）

黃秋生佛系養生的3大關鍵是「運動」、「飲食」和「睡眠」。圖／社團法人台灣肝病醫療策進會提供