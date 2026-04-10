小S：大S仍是我的心靈支柱 具俊曄最近眼中有光了

小S徐熙娣復工後狀態極佳，透露至今仍保留與姊姊大S的通訊軟體。（記者林士傑／攝影）

小S徐熙娣去年2月痛失親姊大S徐熙媛 ，經過1年時間療傷，今年3月她先回歸「小姐不熙娣」節目，她復出後首次出席代言活動，一現身狀態極佳，她透露至今仍保留與姊姊的通訊軟體，有什麼大事還是習慣跟姊姊報告，吐露真心：「大S仍是我重要的心靈支柱。」

小S一上台便笑說，她知道大家都很好奇她復出的狀態，她也坦言，在活動開始前的2個月心情一直很緊張，「後來覺得緊張也沒有用，我就不斷對自己喊話，今天心情真的特別好，我也不知道為什麼，覺得現在狀態有達到我想要的感覺」，她自豪表示現在的皮膚亮到不行，還不斷追問台下媒體：「你們看得到我嗎？因為我整個人都在發光，怕你們看不到」，妙語如珠。

小S受訪時透露，直到現在還是很常夢到大S，「她的微信我也沒有刪掉，我要準備做什麼我都會跟我姊說」，她表示回棚內錄「小姐不熙娣」時，一開始讓她相當忐忑，但後來突然想通：「我都已經遇過這麼大的事情了（大S過世），還有什麼好怕的呢？」於是她錄影狀態漸漸放鬆，也認為冥冥之中姊姊仍給她很大的支持力量。

至於先前傳出S媽（黃春梅）和具俊曄 為了大S遺產鬧不合，小S也一併澄清：「誰跟你說的？完全沒有這件事，我們全家感情非常好，現在更加緊密，更加彼此相愛，酸民講的話我幹嘛理他，幹嘛回覆啊？」小S同時分享具俊曄近況，她表示具俊曄仍每天不斷在畫大S，栩栩如生的程度，連她和家人都覺得根本是大S本人，一家人也常和具俊曄相聚吃飯，「在跟他吃飯時，他的眼睛已經有光了，我可以跟他開玩笑，他也會笑出來，他真的愈來愈好了。」

小S徐熙娣面對媒體包圍，不改幽默本色。(記者林士傑／攝影)