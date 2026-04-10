「逐玉安太妃」田麗：張凌赫真的很帥 但我最喜歡嚴寬

田麗為新片宣傳，坦言能接受各種不同角色挑戰。（記者沈昱嘉／攝影）

58歲田麗近來在大陸古裝劇「逐玉」飾演「安太妃」，人氣三級跳。她出席新片「腎上腺母侵」記者會，從高貴典雅的太妃變身機智又冷靜的刑警。她坦言，到了這個年紀演什麼都順其自然，能挑戰不同角色反而更刺激，「我從不為自己設限，表演藝術是很開放的，就算全裸也願意」。

田麗在「逐玉」瘦出新高度，3個月激瘦10公斤(約22磅)，當時又同時拍攝「腎上腺母侵」，蠟燭兩頭燒。她分享維持「歲月不敗女神」的秘訣就是飲食清淡、多運動，但因為殺青後就開始放鬆吃，平常也不忌口，現在已經恢復正常體重。她在劇中雖未與張凌赫 對戲，但曾在化妝室巧遇，田麗笑說：「他真的很帥，這部戲每一位男演員都很帥，但我最喜歡的還是演他反派舅舅的嚴寬，每個人欣賞的角度不同。」

郭晉東（郭鑫）在「腎上腺母侵」中飾演田麗的下屬，和李㼈有多場打鬥與鬥智戲碼。他表示：「彼此配合和默契很好，有時一拍就是一整天，就算有戴護具，身上還是難免受傷，都是很真實的撞擊。」

女主角劉黛瑩在片中飾演個性多變的母親，更有大尺度的裸露鏡頭。她暫且賣關子說：「先不告訴大家是不是我親自上場。」她透露片中還有大量動作戲，「我不覺得辛苦，跑來跑去反而很刺激」。電影「腎上腺母侵」將於6月12日在台上映。