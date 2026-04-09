女星麻衣46歲鬆口身體變化 字都看不清楚

麻衣透露現在眼睛和牙齒都面臨到退化的問題。（圖／TVBS提供）

20歲就活躍螢光幕的麻衣，一路以甜美外型與凍齡狀態深植人心，沒想到如今46歲的她，也首度鬆口坦言「身體真的有感在變化」。她近日在節目中大方分享初老困擾，真實內容讓不少來賓直呼「太有感」。

節目中，麻衣透露自己近年最明顯的變化就是視力退化，過去滑手機、看SNS毫無障礙，如今卻常常「怎麼看都看不清楚」，甚至得把手機愈拿愈遠才能閱讀。主持人藍心湄也忍不住自嘲：「就像我在電梯裡看手機，愈拿愈遠，整個電梯的人都看到我螢幕的字，只有我自己看不到」，一語戳中熟齡族群的日常痛點，現場笑聲不斷。

不只視力問題找上門，麻衣也分享自己因牙齒不適就醫，才發現牙齦已經開始萎縮。醫師建議她可透過日常按摩牙齦促進血液循環、延緩退化，讓她驚覺過去忽略的口腔保養同樣重要。

另一方面，林可彤則從職業傷害角度切入，分享過去擔任模特兒時長期在強烈燈光與閃光燈下工作，「一直直視燈光其實很傷眼」，再加上長時間滑手機，讓眼睛乾澀與老化問題逐漸浮現。藍心湄也透露，自己近期是她這輩子第一次就診眼科，發現眼前出現如「黑芝麻」般的飛蚊現象，讓她警覺眼睛健康不能再忽視。