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73歲張菲回歸主持？ 恆述：有很多製作人來找

娛樂新聞組／綜合報導
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張菲淡出演藝圈已7年。(本報資料照片)
張菲淡出演藝圈已7年。(本報資料照片)

台灣綜藝界「大哥大」張菲（菲哥）自2018年主持完《綜藝菲常讚》卸下主持棒、淡出演藝圈後，至今已過著逾七年的半退休生活，外界對他是否復出始終高度關注。近日，其胞姊恆述法師接受媒體訪問時，首度鬆口談及張菲的近況。

據媒體報導，恆述法師坦言，演藝工作表面光鮮亮麗，實際生活卻相對封閉且勞累，整天就是攝影棚，要不然就家裡，要不然就舞台，哪都去不了的。她雖期待弟弟能再度復出主持，也透露至今仍有不少製作人積極邀約，但張菲則相當猶豫。談及另一位弟弟費玉清，恆述法師表示，兩人年輕時早已全力拚搏，如今年紀漸長，更應放下過往奔波享受退休生活。

現年73歲的張菲近年卸下主持重任後，過得相當愜意，定居於花蓮享受慢活，偶爾會被粉絲撞見出現在台北市天母。今年初曾有網友在街頭偶遇他騎乘重機帥氣出遊，張菲本人隨後更在該貼文下親自留言證實。無論是合照還是寒暄，張菲都來者不拒，相當親民；此外，他年初也罕見出席日月光集團二董的80歲壽宴，並受邀上台與主持人許志豪、康康幽默互動，罕見公開露面還曾掀起話題。

2018年，張菲選擇退居幕後，近幾年僅接下鴻海尾牙主持工作，未來是否再度復出備受討論。很多粉絲網友都希望能夠看到菲哥重拾主持棒，大家也都拭目以待菲哥復出的那一天盡快到來。

恆述法師自己也希望弟弟能主持談話節目，但實務上困難重重，因為找上門的製作人真的不少，張菲反而更猶豫。

2026年初，康康（右）和張菲相見歡。（圖／康康提供）
2026年初，康康（右）和張菲相見歡。（圖／康康提供）

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