女星曝15歲被逼問性經驗 看婦產科遭粗暴檢查、4人圍觀

文淇最近在宣傳新片「我，許可」分享看婦產科的經驗。(摘自文淇微博)

台灣女演員文淇曾因「血觀音」奪下金馬獎最佳女配角，近日登上Podcast節目「展開講講」宣傳新片「我，許可」。由於片中有女性接受婦科手術的情節，她在談及角色時，罕見分享自己青少年時期一段不愉快的就醫經驗。

節目中主持人詢問她是否曾有「一秒理解角色」的時刻，文淇隨即提到，自己15、16歲時曾因拍戲跳入湖中，疑似因水質不佳導致感染，因而前往地方診所就診。她回憶，當時陪同的工作人員外型較為中性，讓醫師在一開始的態度就帶有敵意，逼問她是否有性經驗，得到否定答案又一直質疑，讓她感到相當不舒服。

除了言語上的不適，文淇也指出，檢查過程相當粗暴，且診間缺乏基本隱私。當時醫師身後還站著4名醫學生圍觀，讓年紀尚輕、正處於敏感階段的她感到極度尷尬與羞辱。這段經歷也讓她更能體會女性在面對私密醫療時的無助與不安。

文淇表示：「我一秒就能理解女生在婦科檢查時的尷尬與害羞。」她也提到，女性在談及這類經驗時，往往希望擁有更完整的隱私空間，但現實中卻可能出現許多難以預料的狀況。