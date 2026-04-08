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觀影說劇╱「鬼牽手」白天營造恐怖感 拔河戲連拍9次才OK

記者陳穎╱綜合報導
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「死亡之握：鬼牽手」中的同學會暗潮洶湧。（圖／網銀國際影視提供）
「死亡之握：鬼牽手」中的同學會暗潮洶湧。（圖／網銀國際影視提供）

「死亡之握：鬼牽手」是2026年上映的台灣恐怖劇情片，描述涂善存與同學舉辦同學會，過程中玩起禁忌遊戲「鬼牽手」儀式，意外召喚出未知靈體，眾人陷入恐怖的大逃殺之中。導演王皓受訪表示，自己其實並非恐怖片愛好者，甚至「會怕」，但正因如此，反而更在意恐怖背後所承載的人性與情感。

他表示，「我一直比較關注人跟人之間的互動，還有社交裡那種微妙的權力關係。」電影劇本最吸引他的，不是鬼怪設定，而是「把命交到別人手上」的那種狀態，是一種關於信任、選擇與失控的隱喻。

他進一步指出，片名中的「牽手」並非單純的動作，而是蘊含主動與被動的拉扯，「你是自願牽起，還是被迫被拉走？這件事本身就很恐怖。」這樣的概念，也讓整部片在驚悚之外，多了一層心理層次。談及風格建立，導演坦言深受南韓電影「哭聲」影響，「我很喜歡那種氣氛，它不是一直嚇你，而是讓你慢慢覺得不對勁，但又說不上來哪裡怪。」

電影以同學會為主要場景之一，導演觀察，這類聚會其實充滿張力，「那是一個很微妙的場合，每個人都在比較，也在表演，試圖讓別人覺得自己過得很好」。王皓認為，當這樣的社交場域加入「靈異規則」，會讓原本就存在的壓力被放大，「當你還要在意別人怎麼看你，同時又要面對未知的恐懼，那種狀態會很極端，由時候真正讓人不舒服的，往往不是鬼，而是人之間的距離感與不確定性」。

片中關鍵的「咒語」設定，其實源自導演童年經驗。他回憶，小時候跟著長輩拜拜，會向神明報上姓名與來意，「那其實是一種溝通，也是一種請求。」他將這樣的儀式轉化為電影語言，設計出「拍掉三把火」的動作，象徵釋出善意、邀請靈體靠近。「但問題在於，當你打開這個開關，你真的知道自己在邀請什麼嗎？」

在技術層面上，王皓坦言最具挑戰的是在光天化日下拍出恐怖感，特別是體育館的拔河戲，「沒有黑暗可以藏東西，一切都很清楚，反而更難營造氛圍。」他透露，有一些鏡頭甚至拍了9次才達到理想效果，「那種壓力不只是演員，連鏡頭節奏、群體調度都要非常精準。」

拍攝期間也發生不少巧合事件，讓劇組印象深刻，像是器材無預警損壞，到重要戲份一收工就突然下大雨，都讓現場氣氛多了幾分神秘。導演笑說自己不特別迷信，但也忍不住覺得「好像有被看著」，最後只能用一句話總結：「可能真的跟人品有關吧。」

最後王皓分享，這部片不只是恐怖片，希望可以帶給大家思考，自己的選擇是出於真心，還是出於恐懼，「有時候最可怕的，不是鬼，而是我們在人際之間做出的那些決定」。

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