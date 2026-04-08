頻繁曝光被嫌 王淨自許高標準：頭號酸民是我自己

王淨兒時受父母離異影響，內在缺乏安全感。（圖／ELLE國際中文版雜誌提供）

台灣演員王淨近年來活躍於大銀幕與串流平台，戲約不斷的她，頻繁曝光之際也引來「怎麼又是王淨？」的議論聲浪。面對外界批評，王淨沒有迴避，而是坦然接住，入行10年，她直言從未等待外界批評，因為最嚴苛的那把尺，一直握在自己手中，表示：「我一直是自己的最大酸民，我會站在第一線批判自己，不需要別人說我什麼。」

電影「功夫」宣傳期間，王淨坦言因接受到來自四面八方的愛，總會不小心變得太感性，「從以前到現在，生活中突然出現太多愛的時候，我會莫名覺得抱歉。甚至比如說，我在網路上很常被大家罵，只要想到那些喜歡我的人或許會去跟其他人吵架，我也想說聲對不起啦，你們不要喜歡我」。

對王淨而言，看似幸福的際遇，其實也是一把雙面刃，既不想被討厭，卻又害怕被喜歡，於是變得小心翼翼。她提及兒時受父母離異影響，內在缺乏安全感，經常懷疑自己哪裡做得不夠好，自我要求不是「一定能做到」而是「一定要做到」，用最高標準審視自身表現。

但後來她發現批判人格一出現，做事反而會變得「卡卡的」後，她說：「我試圖放過自己一些。」心境從容後，王淨不再花時間鑽牛角尖，放手聽從內心指引，工作與角色的緣分也交給直覺。