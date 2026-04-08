文章相隔17年開唱「365里路」、「望天」再現 淚灑舞台

文章暌違17年重返舞台，演唱經典歌曲時內心激動。（圖／翰森娛樂提供）

台灣「三金歌王」文章日前於珠海大劇院歌劇廳舉辦「歸來的雲」演唱會，這是他相隔17年重返大型舞台，一開場就以「故鄉的雲」引爆現場千名觀眾情緒；他的音樂好友譚健常還特別錄製語音為他加油打氣，文章一聽情緒湧上，當場紅了眼眶。

暌違多年站上夢寐以求的舞台，66歲的文章狀態極佳，一連帶來經典曲「365里路」、「不讓你看見我哭泣」等歌，他感觸極深：「謝謝大家今天晚上捧場，我用我最好的歌曲、音樂，來陪大家度過一個非常美好的夜晚，這些歌有我出道42年來的美好記憶。」

他是性情中人，整場演唱會有笑有淚，尤其開場前播放的是譚健常回憶兩人相識的語音，以及「365里路」與「故鄉的雲」兩大經典歌誕生的過程。這段音檔團隊原本一直不敢讓文章提前聽，直到演出前一晚才讓他先做心理準備，沒想到他一聽當場情緒潰堤，哭到完全停不下來。

演出當天，工作人員甚至臨時調整動線，把他刻意「支開」，安排在遠離舞台側邊的位置待命，就怕情緒再度失控。沒想到他一靠近舞台、再次聽見那段聲音，仍忍不住紅了眼眶，情緒再度湧上。

不僅如此，文章唱已故音樂人鄭華娟寫的「天堂」一曲前，有感而發說「這首歌送給已經在天堂的親人朋友」，一度哽咽唱不出來，也提到已故音樂人韓賢光，無限懷念，他跟觀眾道歉，說自己太激動，但這首歌在錄音室他每唱必哭，且他的演唱會就是走真實路線，想哭就哭，想罵就罵。他也帶來蔡依林 的出道曲「我知道你很難過」，說：「我是唱給曾經青春20歲的文章。」

文章「愛比不愛更寂寞」、「望天」等經典歌曲接連登場，帶動全場回憶殺。「我是風」前奏一出更是瞬間點燃氣氛，這首曾登上春晚舞台的代表作，讓現場觀眾直接陷入瘋狂。他共換上4套造型，隨著音樂情緒層層堆疊、轉換風格。此次舞台服裝由設計師于芳操刀，文章也特別表達感謝。