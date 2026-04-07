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周杰倫新歌「愛琴海」 差點取名「希臘拖鞋」

記者林士傑／綜合報導
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周杰倫在「愛琴海」MV中抱著吉他愜意彈唱。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫在「愛琴海」MV中抱著吉他愜意彈唱。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫（周董）透過拍攝「周遊記」，前進全球多座城市取景，美景當前也讓他一點一滴的完成新專輯「太陽之子」。其中「淘金小鎮」一曲是在墨爾本拍完MV後誕生，「愛琴海」則如其名是在希臘創作，粉絲得以跟著周董的專輯「周遊各國」。

他和團隊一行人2024年7月抵達愛琴海，產生靈感之後立刻邀約劉畊宏作詞，對劉畊宏是一大挑戰，表示：「還沒聽到音樂，就要想像他（周董）會寫出來的旋律，這對我來說真的非常難！那我就需要有感覺，所以在希臘時，我就只能自己不斷在夜晚沉思，如果我有機會再寫的話，我覺得我可以寫得比這個更好。」

有天節目拍完收工，劉畊宏在店家購入一件鵝黃色洋裝，認為老婆穿起來拍照肯定很美，讓「鵝黃色洋裝」成為歌詞素材。那時周杰倫火速買了吉他著手創作，與團隊在三天之內拍完「周遊記」、完成歌曲以及MV，展現驚人速率。

對於相隔24年再度合作，周杰倫先誇「通常畊宏寫的歌都會中」，劉畊宏回應「對，『回到過去』，然後再來」，在一陣沉默當中，周杰倫笑說：「再來就沒有了。」幽默調侃對方。有趣的是，劉畊宏透露歌名原本取叫「希臘拖鞋」，周杰倫笑說：「我當然沒採納，雖然歌詞是劉畊宏寫的，歌名我還是找方文山幫忙。」

周董在「愛琴海」MV中抱著吉他愜意彈唱，粉絲透過鏡頭能見到聖托里尼海天一色的美景，是發片13天以來的第四支MV。

周杰倫

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