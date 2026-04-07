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賈永婕遭控訴「嚴重自戀、大頭症」 老公私訊小S求救

記者林怡秀／即時報導
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賈永婕（左起）帶小S和派翠克一起登上101。（圖／東森綜合台提供）
賈永婕（左起）帶小S和派翠克一起登上101。（圖／東森綜合台提供）

由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍的「小姐不熙娣」，日前兩人直播流量驚人衝破百萬，今早更傳出收視喜訊。小S回歸後的首集外景特輯獲得廣大迴響，在30到44歲女性觀眾群中表現尤其亮眼，分眾收視飆至0.73，一舉霸占有線頻道同時段節目排名第一。

為了回饋觀眾熱情，節目於今乘勝追擊，祭出先前引起網路熱議的賈永婕合體「台北101外景特輯」，節目中，小S大力誇讚賈永婕接任董事長後的亮眼成績，特別是前陣子「ALEX 爬台北101」的話題，成功讓世界看見台北101。賈永婕自豪表示那場仗「打得很漂亮」，但也坦言至今仍會收到「黑函」攻擊。

對此，小S忍不住爆料賈永婕是她看過「最愛跟網友吵架的人」，甚至吵到讓老公都忍不住傳訊息向小S求救：「賈永婕現在有嚴重的大頭症加自戀，希望妳能好好制止她。」賈永婕也自爆，老公與家人甚至開了一個叫「賈董不懂」的群組，專門在裡面抱怨她的大頭症。儘管如此，小S身為閨密仍大讚賈永婕「吵得很好、直攻不倒」，見證兩人相扶持的深厚姊妹情。

當眾人進到賈永婕的辦公室時，小S意外發現牆上竟掛著女兒Lily的畫作，讓她感動驚呼：「竟然把我女兒的畫放在辦公室，妳好夠義氣！」派翠克隨即補槍問：「這畫看起來歪歪的，是不是剛掛上去？」賈永婕真心回應：「我從買到現在就掛在這了」下一秒卻幽默補刀：「其實是因為放家裡也不知道要掛哪」，讓感人氣氛瞬間破功。

小S（左）和派翠克（右）一起參觀賈永婕辦公室。（圖／東森綜合台提供）
小S（左）和派翠克（右）一起參觀賈永婕辦公室。（圖／東森綜合台提供）

小S 賈永婕 台北101

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