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帶貨「優思益」陳妍希道歉還沒完 中國官媒重話開轟

警車追逐車禍「一周之內釀8死」 專家籲設限

帶貨「優思益」陳妍希道歉還沒完 中國官媒重話開轟

記者陳穎／即時報導
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陳妍希捲入保健品牌「優思益」假貨風波。(摘自陳妍希微博)
陳妍希捲入保健品牌「優思益」假貨風波。(摘自陳妍希微博)

陳妍希近日風波不斷，繼結束與陳曉9年婚姻，又因跟腱斷裂緊急開刀、全面停工，未料如今再捲入直播帶貨爭議，引發外界高度關注。

中國保健品牌「優思益」近日遭爆料，品牌故事與獲獎紀錄疑似造假，甚至標榜澳洲進口，實際登記地址卻被指為汽車維修廠，引發輿論譁然。過去曾在直播中推廣該產品的多位藝人因此被牽連，包括陳妍希、明道與伊能靜等人，皆火速發表聲明止血。

陳妍希表示，已第一時間終止與品牌合作，並承諾「主動全額退賠，先行承擔責任」，相關訂單經核實後，將於72小時內完成退款，強調未來會加強對合作品牌的審核機制，以保障消費者權益。

不過事件並未就此平息。中國官媒人民日報於6日發表評論，罕見以強硬措辭點出亂象，直指部分商家長期忽視產品品質，反而著力包裝虛假「海外背景」，甚至購買不存在的國際獎項、聘請所謂專家背書，以「洋品牌」形象誤導消費者。

評論同時將矛頭指向直播帶貨生態，批評部分主播對商品來源、資質與品質的審核流於形式，未善盡把關責任，不僅損害消費者信任，也助長不良商業行為。文中強調，相關問題「絕非一句『不知情』或『已解約』就能推卸責任，更非一句道歉即可了事」，顯示官方對明星帶貨亂象的監管態度趨於嚴格。

澳洲 陳曉 伊能靜

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