旅台法國網紅「酷的夢」被爆私下辱台：台灣人自卑、我拍什麼都看

法國網紅「酷」（KU）經營YouTube 頻道「酷的夢」大受歡迎，去年更推出YouTube大型企畫節目「中文怪物」，憑藉結合語言挑戰與娛樂效果迅速累積人氣，目前頻道訂閱數已突破230萬。不過他近日因一則徵才貼文引發爭議，甚至遭前員工爆料，掀起網路熱議。

酷在社群平台公開招募「企劃兼經紀助理」，開出月薪4萬元台幣（約1240美元）起，工作時間為上午10時至晚間7時，並提供部分居家上班彈性，但每周仍需至少進辦公室兩天。值得注意的是，他在徵才內容中三度強調「玻璃心者不適合」，引發網友質疑工作環境恐過於高壓，甚至批評有「慣老闆」意味。

貼文曝光後，不少網友直言該職務內容繁雜、要求不明確，加上反覆強調抗壓性，讓人對實際工作氛圍產生疑慮，也有人留言諷刺「玻璃心不適合=老闆愛罵人」。

風波延燒之際，一名自稱前員工的網友4日在Threads發文爆料，表示曾於該團隊任職，直言工作真正的挑戰並非事情多，而是「工作邊界模糊」，認為忙碌與混亂並不相同，高標準也不應等同於不被尊重。網友坦言：「如果帶著粉絲濾鏡，也許會覺得這只是風格，但若沒有，這份工作其實相當具挑戰性。」

此外，該名網友更指控酷曾私下發表貶低台灣的言論，直指酷曾私下辱台，輕浮道「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」內容引發外界譁然。不過相關說法尚未獲當事人證實，事件仍持續延燒中。