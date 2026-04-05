王柏傑化身郭富城兒子 跟偶像拍戲圓夢 天王飆戲「分秒必爭」

王柏傑（左起）、郭富城、古斌晚現身電影「老子」殺青宴。（取材自pochiehwang IG）

由郭富城、王柏傑、古斌、陳意涵等人主演的電影「老子」，4日晚間舉行殺青宴。60歲的郭富城和36歲的王柏傑外型看起來像是兄弟，首度合作的兩人在片中則是詮釋父子，王柏傑坦言收穫滿滿，「真的學到很多，郭老師的演技非常厲害，跟這樣的天王對戲，會逼自己更專注、更快進入狀態。」

談到與天王同台飆戲的感受，王柏傑直言：「跟偶像拍戲像夢一場！」他表示，除了在表演上獲得刺激，更深刻感受到郭富城對時間的精準掌控，「他做事分秒必爭，不會把時間浪費在不必要的事情上，這點讓我很受用。」據悉，拍攝期間郭富城同時進行巡迴演唱會，仍能兼顧拍戲，工作效率之高令人佩服。

至於是否感到壓力，王柏傑直言：「一定會緊張，畢竟是郭富城！」但他也分享調適方式，會先觀察對方的表演節奏，盡快讓自己跟上，「當你進入那個狀態，就不太會去想緊張，反而更能專注在當下的表演。」

此外，王柏傑也在社群平台分享與導演許富翔及郭富城的合照，並寫下「這3個月我最愛的兩個人」，展現劇組之間的深厚情誼。至於是否帶郭富城品嚐台灣美食，他則笑說拍攝行程緊湊，無暇安排私下行程，直呼相當可惜。