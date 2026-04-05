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林青霞演藝生涯唯一舞台劇 金士傑讚「太美好」每步伐零失誤

記者陳慧貞／即時報導
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丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十...
丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者沈昱嘉／攝影）

金士傑、張震、賴聲川、丁乃竺5日出席表演工作坊舉辦「舞台與時間之間──江濱柳的四十年」講座，暢聊創作者與演員在時間流轉中的累積與對話。金士傑聊起和林青霞在1992年由賴聲川執導的電影「暗戀桃花源」中的合作，至今印象深刻，看到對方累積多部愛情片的經驗，扮演起「雲之凡」一舉一動都美好到令他歎為觀止，直呼：「她怎麼這樣子走路？每個步伐零失誤，那瞬間我好像不會演戲了。」

從經典作「暗戀桃花源」中的「暗戀」兩位主角江濱柳與雲之凡延伸的「江/雲‧之/間」，描繪大時代一對戀人橫跨40年的愛情故事，金士傑、張震都演過「江濱柳」，兩人對角色有不同的詮釋，前者形容這對戀人應該是「姐弟戀」，男人負責虛無飄渺的浪漫，女人則負責務實與確定「要男人醒醒吧」。

金士傑合作過演「雲之凡」的女演員多，劇中相隔40年病房重逢一幕，對手演員打開房門的當下，他會依對方一現身給自己的感受做回應，「有人看起來會讓我擔心、好奇，林青霞就屬於看起來日子過得很好的樣子，精氣神的感覺」，後來林青霞也演出舞台劇版本，成為她演藝生涯唯一舞台劇。

張震則笑說當初接演時，以為演10場就結束，沒想到自2021年首演，至今已演出70幾場，即將第三次登台搬演，他形容「江濱柳」浪漫、執著，和自己真實個性正好相反，他笑說：「我常和太太聊家裡的事情，其實家裡一堆問題的，但角色不會說出來，這也是大時代的一個特點吧。」賴聲川則認為，「江濱柳」可能是巨蟹座、月亮在天蠍，才會對愛情如此執著。

該劇講遺憾，丁乃竺則分享小時候因碰到很好的老師，讓她在數學科目成績優異，沒想到到了中學，數學成績一落千丈，如今她重拾三角函數、微積分，彌補當年沒能搞懂的遺憾。

表演工作坊「江／雲．之／間」4/10 至 4/12於臺北表演藝術中心大劇院、6/13至6/14於台中國家歌劇院大劇院演出，購票請洽OPENTIX售票網。

丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十...
丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者沈昱嘉／攝影）

張震出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者沈昱嘉／攝影）
張震出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者沈昱嘉／攝影）

金士傑出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者沈昱嘉／攝影）
金士傑出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。（記者沈昱嘉／攝影）

張震 林青霞

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