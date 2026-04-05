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劉文正親自致電巫啟賢 他不信是本人 反嗆「我還費玉清咧」

記者林怡秀／即時報導
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巫啟賢日前上「坐吧！聊聊」分享自己的音樂歷程。（圖／三立提供）
巫啟賢日前上「坐吧！聊聊」分享自己的音樂歷程。（圖／三立提供）

台灣新綜藝「坐吧！聊聊」由小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝聯手主持，節目主打「不宣傳、不設腳本」，邀請重量級來賓坐下來說真話，挖掘鏡頭前看不到的人生故事，打造最真實、最無包袱的深度對談。

首播即祭出重量級嘉賓情歌聖手巫啟賢，談到音樂之路，巫啟賢一開口就停不下來，從人生第一把吉他聊起，笑說那把吉他其實是爸爸買給弟弟的，「因為爸爸不希望我學音樂，覺得是不務正業。」沒想到他全靠自學練出一身功夫，讓黃鐙輝也忍不住插話分享自己學吉他的糗事，卻被小禎吐槽：「這就是有天分跟沒天分的差別！」現場笑聲不斷。

巫啟賢也坦言，因為家境不好，學會吉他後就邊學邊教賺生活費，甚至靠聽卡帶「抓和弦」，練就一本被同學瘋搶的「音樂葵花寶典」，裡面整理超過300首歌曲，堪稱校園傳奇。他回憶，當年每天瘋狂彈吉他彈到被鄰居敲門，對音樂的熱愛幾乎到了著魔程度。節目中也罕見談及家庭與人生低谷，巫啟賢提到8歲喪母的過往，坦言對母親的思念成為創作動力，寫下歌曲寄託情感。

節目另一大亮點，則是巫啟賢親揭音樂生涯關鍵轉捩點，最戲劇性的，是他與恩師劉文正的相遇。巫啟賢笑說，當年窮到躺在地上時接到電話，對方自稱劉文正，他竟回嗆：「我還費玉清咧。」完全不相信。直到真正見面後，一口氣唱了20首歌展現誠意與實力，最終獲得賞識，不僅買下三首作品，更將他帶來台灣發展，開啟音樂人生新篇章，劉文正當時表示說看到巫啟賢就像當年看到羅大佑一樣，發現了一個很有才華的年輕人。

黃嘉千 劉文正

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