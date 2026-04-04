我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

李銘順45歲老花、淺眠連發 「膝蓋撐不住」驚覺已成歐吉桑

記者廖福生／專訪
聽新聞
test
0:00 /0:00
李銘順笑說年少時有很多瘋狂事蹟，曾經下雨天跳到水溝裡游泳，被土虱咬傷。（記者沈昱...
李銘順笑說年少時有很多瘋狂事蹟，曾經下雨天跳到水溝裡游泳，被土虱咬傷。（記者沈昱嘉／攝影）

李銘順演出電影「NO GOOD！歐吉桑」與李國煌、許效舜演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事。現年54歲的他，在45歲時意識到自己成為歐吉桑：「我開始老花、膝蓋也慢慢會不舒服。」

李銘順表示，他的老花症狀比較晚，到了45歲才有跡象，同時隨著年紀增長，睡眠時間變短，時間到了就會自己醒來，才讓他意識到自己邁入中年階段。他笑說過去愛跳繩，每天會跳1小時，但45歲後發現膝蓋會痛，且越來越嚴重，讓他無奈直說：「被迫停止的感覺很不爽，但後來想通，覺得要和它共存。」

片中李銘順、李國煌、許效舜3位歐吉桑為了完成年少夢想拼了老命，經歷了一段瘋狂旅程。李銘順笑說年少時有很多瘋狂事蹟，曾經下雨天跳到水溝裡游泳，被土虱咬傷，當時很緊張，但聽說能用尿解毒，當下就請朋友尿在傷口上，讓他至今想起仍覺得荒謬。

除了熱血的冒險外，李銘順在片中與飾演兒子的林毓家也有動人親情戲，父子從分歧到和解的過程真摯動人。李銘順坦言，現實生活中他不是那種希望兒子完成自己夢想的父親：「我覺得栽培興趣最重要，這也是一種對生活的平衡，我相信路是人走出來的。」

片中李銘順與許效舜有替李國煌尋找初戀的橋段，李銘順透露，初戀在小學六年級：「當時有個同學喜歡一個女生，正好那女生有個朋友，我同學就揪我追那個女生的朋友，就開始寫信，寫一寫自己好像也投入感情，變成真的喜歡她。」

但李銘順表示，兩人最後沒在一起，反而長大後遇到很尷尬，「因為其實那個喜歡有點像是自己想像出來的，後來再遇到真的很尷尬」。電影「NO GOOD！歐吉桑」將於4月10日全台上映。

影片來源：華映娛樂

李銘順表示，他的老花症狀比較晚，到了45歲才有跡象。（記者沈昱嘉／攝影）
李銘順表示，他的老花症狀比較晚，到了45歲才有跡象。（記者沈昱嘉／攝影）

李銘順45歲後意識到已成為「歐吉桑」。（記者沈昱嘉／攝影）
李銘順45歲後意識到已成為「歐吉桑」。（記者沈昱嘉／攝影）

上一則

夏克立前經紀人氣炸反擊 不滿被栽贓「愛不到就毀了他」

下一則

郭富城5個月3寶曝光 方媛抱女兒甜炸 網喊：顏值太犯規

延伸閱讀

金世正巡演曾陷低潮 轉念一想「30歲該樂在其中了」

金世正巡演曾陷低潮 轉念一想「30歲該樂在其中了」
馮德倫大讚舒淇導演才華…自嘲：沒人想看我演同志片

馮德倫大讚舒淇導演才華…自嘲：沒人想看我演同志片
戲說從頭／朴敘俊因「一塊炸豬排」 點頭接演新劇

戲說從頭／朴敘俊因「一塊炸豬排」 點頭接演新劇
暌違15年接演台片「漫長的告別」 王耀慶笑稱：我便宜好用

暌違15年接演台片「漫長的告別」 王耀慶笑稱：我便宜好用

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動