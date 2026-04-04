李銘順45歲老花、淺眠連發 「膝蓋撐不住」驚覺已成歐吉桑

李銘順笑說年少時有很多瘋狂事蹟，曾經下雨天跳到水溝裡游泳，被土虱咬傷。（記者沈昱嘉／攝影）

李銘順演出電影「NO GOOD！歐吉桑」與李國煌、許效舜演出歐吉桑大叔瘋狂追夢的熱血故事。現年54歲的他，在45歲時意識到自己成為歐吉桑：「我開始老花、膝蓋也慢慢會不舒服。」

李銘順表示，他的老花症狀比較晚，到了45歲才有跡象，同時隨著年紀增長，睡眠時間變短，時間到了就會自己醒來，才讓他意識到自己邁入中年階段。他笑說過去愛跳繩，每天會跳1小時，但45歲後發現膝蓋會痛，且越來越嚴重，讓他無奈直說：「被迫停止的感覺很不爽，但後來想通，覺得要和它共存。」

片中李銘順、李國煌、許效舜3位歐吉桑為了完成年少夢想拼了老命，經歷了一段瘋狂旅程。李銘順笑說年少時有很多瘋狂事蹟，曾經下雨天跳到水溝裡游泳，被土虱咬傷，當時很緊張，但聽說能用尿解毒，當下就請朋友尿在傷口上，讓他至今想起仍覺得荒謬。

除了熱血的冒險外，李銘順在片中與飾演兒子的林毓家也有動人親情戲，父子從分歧到和解的過程真摯動人。李銘順坦言，現實生活中他不是那種希望兒子完成自己夢想的父親：「我覺得栽培興趣最重要，這也是一種對生活的平衡，我相信路是人走出來的。」

片中李銘順與許效舜有替李國煌尋找初戀的橋段，李銘順透露，初戀在小學六年級：「當時有個同學喜歡一個女生，正好那女生有個朋友，我同學就揪我追那個女生的朋友，就開始寫信，寫一寫自己好像也投入感情，變成真的喜歡她。」

但李銘順表示，兩人最後沒在一起，反而長大後遇到很尷尬，「因為其實那個喜歡有點像是自己想像出來的，後來再遇到真的很尷尬」。電影「NO GOOD！歐吉桑」將於4月10日全台上映。

影片來源：華映娛樂

李銘順表示，他的老花症狀比較晚，到了45歲才有跡象。（記者沈昱嘉／攝影）