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柯震東「乩身」巴掌戲來真的 對手演員：打到眼鏡歪掉

記者林怡秀／即時報導
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柯震東。(記者林士傑／攝影)
柯震東。(記者林士傑／攝影)

YouTube頻道「酒後的心聲」單元邀請Netflix影集「乩身」演員陳姸霏、楊銘威、大鶴暢談拍攝幕後秘辛。劇中飾演色鬼角色的大鶴透露，印象最深是他與柯震東的巴掌戲，大鶴表示柯震東在戲中是正義化身，因此設想對方在看到色鬼時的心情，而主動要求加上巴掌戲，「記得柯震東第一次打不夠大力，打第二次後真的滿痛的，眼鏡還歪掉。」此外，楊銘威也提到劇中靈骨塔拍攝地，他說：「當時只知道靈骨塔在新竹，想不到去了才發現就是我阿公跟我媽媽的靈骨塔！」楊銘威認為在多個靈骨塔選擇中能有這樣的巧合讓他相當震驚。

除了陳姸霏、楊銘威、大鶴分享拍攝趣事，「酒後的心聲」單元還邀請到亞洲靈性導師米薩小姐為三人進行塔羅解密，大鶴坦言「乩身」從開鏡後就發生許多事，「可是我覺得這部戲其實是有神明在鎮守，才會有各種靈動的發生。」 隨後，大鶴大方吐露自己的感情狀態，他表示現階段是「好想談戀愛」，更自曝與前任分手6年，到現在還是會想起對方，「我要習慣一段關係要花很長時間，要離開一段關係也需要很長時間。」

大鶴自曝單身6年變得沒自信，尤其在分手第一年時心裡像坐牢，「我一直在反省這段感情為什麼失敗，我條列、試著改進，想要給下一個人更好的自己，那陣子過得好痛苦。」一旁陳姸霏聽了後建議說：「你就每天起來照鏡子，對自己說『我是最棒的』！」大鶴才收起難過心情，笑對鏡頭表示：「我單身，我在徵友，I’m good！大家有別的需求，也可以到我IG留言。」

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