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周渝民重拾歌手身分 感謝「F3＋阿信」給勇氣

記者梅衍儂／綜合報導
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周渝民推出新歌「誰給我的勇氣」。（圖／相信音樂提供）
周渝民推出新歌「誰給我的勇氣」。（圖／相信音樂提供）

周渝民新歌「誰給我的勇氣You Are My Courage」MV橫跨近半個地球，在南義大利的阿瑪菲海岸線（Amalfi）拍攝，與小男孩一起玩足球，周渝民說自己是「梅西的影子」，隨即自嘲其實是「沒戲」的影子。

談起「誰給我的勇氣」他說：「有別於我以前唱過的歌型，新歌的由來蠻重要的。因為當初我們要籌備演唱會的時候，就是希望可以出新歌。」他說自己最大的勇氣其實來自於年紀的增長與人生經歷，經過演戲、歌唱、生活的淬鍊，他心中累積了一點一滴的勇氣，「我的勇氣來自每一年的增長，現在的我會向前看，我發現應該專注在我現在參與的事情上，打破喜歡舒適的我，後來我發現勇氣就來了」。

逐漸增長勇氣的周渝民，現在的他重拾歌手身分，與言承旭、吳建豪、五月天阿信站在「F✦FOREVER 恆星之城」的舞台上，他堅定地說：「如果沒有他們願意一起，我應該沒有勇氣輕易回來」。感謝唱片公司和三人時常給他鼓勵，他把自己當海棉一樣，不斷地吸收音樂、演出上的養分，自己很享受這趟音樂旅程，希望帶給歌迷更真實的感受，與專屬彼此的感動。

梅西 五月天

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