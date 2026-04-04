傳幣圈慘賠3000萬美元「麻吉大哥」黃立成不認輸

黃立成幣圈交易手續費達千萬台幣。（取材自臉書）

53歲「麻吉大哥」黃立成 近年積極投入加密貨幣 市場，曾因大手筆操作被外界形容為「幣圈傳奇」。不過市場波動劇烈，上月以太幣與比特幣價格同步走跌，他名下持有約5250枚以太幣的帳戶遭強制平倉，短時間內帳面虧損約新台幣9.6億元（約3001萬美元），引發關注。

儘管面臨鉅額損失，黃立成仍持續活躍於市場。本月初，他在社群平台X（前推特）公開交易相關支出，透露支付給加密交易平台Hyperliquid的手續費高達194萬美元，約合新台幣6300萬元，等於是一棟豪宅價值，金額令人嘆為觀止。

黃立成也在平台分享個人投資心態，上月底曾寫下：「I never lose. I always win or get liquidated.」直言自己在市場中「不是獲利，就是被清算」，展現對高風險交易的豁然態度。

貼文曝光後，不少網友湧入留言討論，包括詢問實際獲利狀況，也有人對其持續操作表達支持或驚訝，直呼金額規模難以想像。

回顧近期行情震盪，黃立成雖因強制平倉承受損失，仍未減少對市場的信心。外傳他近半年於加密貨幣交易的累計虧損已逾7400萬美元，但整體態度依舊偏向樂觀。

此外，他過去也曾以自嘲方式面對虧損，笑稱如今連理髮都改為自行處理，將開支節省下來用於日常娛樂與社交開銷，相關言論在網路上引發不少討論。