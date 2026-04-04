我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

傳幣圈慘賠3000萬美元「麻吉大哥」黃立成不認輸

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃立成幣圈交易手續費達千萬台幣。（取材自臉書）
黃立成幣圈交易手續費達千萬台幣。（取材自臉書）

53歲「麻吉大哥」黃立成近年積極投入加密貨幣市場，曾因大手筆操作被外界形容為「幣圈傳奇」。不過市場波動劇烈，上月以太幣與比特幣價格同步走跌，他名下持有約5250枚以太幣的帳戶遭強制平倉，短時間內帳面虧損約新台幣9.6億元（約3001萬美元），引發關注。

儘管面臨鉅額損失，黃立成仍持續活躍於市場。本月初，他在社群平台X（前推特）公開交易相關支出，透露支付給加密交易平台Hyperliquid的手續費高達194萬美元，約合新台幣6300萬元，等於是一棟豪宅價值，金額令人嘆為觀止。

黃立成也在平台分享個人投資心態，上月底曾寫下：「I never lose. I always win or get liquidated.」直言自己在市場中「不是獲利，就是被清算」，展現對高風險交易的豁然態度。

貼文曝光後，不少網友湧入留言討論，包括詢問實際獲利狀況，也有人對其持續操作表達支持或驚訝，直呼金額規模難以想像。

回顧近期行情震盪，黃立成雖因強制平倉承受損失，仍未減少對市場的信心。外傳他近半年於加密貨幣交易的累計虧損已逾7400萬美元，但整體態度依舊偏向樂觀。

此外，他過去也曾以自嘲方式面對虧損，笑稱如今連理髮都改為自行處理，將開支節省下來用於日常娛樂與社交開銷，相關言論在網路上引發不少討論。

加密貨幣 黃立成

上一則

周渝民重拾歌手身分 感謝「F3＋阿信」給勇氣

下一則

好萊塢誰最會接吻？莎朗史東回憶吻戲 讚「他」是冠軍

延伸閱讀

華人搶法拍屋以為撿到便宜 掉陷阱恐失訂金

華人搶法拍屋以為撿到便宜 掉陷阱恐失訂金
華人法拍屋「撿便宜」掉陷阱 恐失數萬訂金

華人法拍屋「撿便宜」掉陷阱 恐失數萬訂金

最大規模…SpaceX秘密提交IPO 馬斯克衝刺首位兆元富翁

最大規模…SpaceX秘密提交IPO 馬斯克衝刺首位兆元富翁
不畏伊朗戰火 全球Q1大型併購件數創新高 金額連三季破1兆美元

不畏伊朗戰火 全球Q1大型併購件數創新高 金額連三季破1兆美元

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動