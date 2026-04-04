周杰倫新巡演開跑 打造14公尺巨型機甲、首唱7首新歌

周杰倫在杭州演唱會首唱新歌。(圖／杰威爾提供)

天王周杰倫 全新巡演「煙花杭州嘉年華II周杰倫2026世界巡迴演唱會」3日起一連三天在杭州奧體中心體育場登場，不僅是他第9次世界巡演首站，更以超狂規格、全新舞台與7首新歌首唱，製作成本粗估超過5億台幣，直接刷新周杰倫歷年演唱會紀錄。

光是舞台搭建就耗時15天，動用87台40呎貨櫃車進場，舞台兩側更設置兩座12公尺高巨型機器人，加上開場時登場的14公尺高巨型機甲，震撼程度宛如科幻電影場景。

演唱會一開場，周杰倫從巨型機甲座艙中現身，搭配冰封世界、炸水特效與雷射燈光，一連帶來「太陽之子」、「無雙」等歌曲，瞬間點燃全場5萬名歌迷情緒。除了舞台規格全面升級，周杰倫這次也首度演唱多首新專輯歌曲，包括「太陽之子」、「誰稀罕」、「那天下雨了」、「湘女多情」、「I Do」、「女兒殿下」，以及歌迷點名的「愛情海」，總共7首新歌首唱，讓粉絲嗨翻。

對許多歌迷來說，最有共鳴的還是經典歌曲。當周杰倫坐上特別打造的寶藍色金框鋼琴，自彈自唱「黑色幽默」、「晴天」，周杰倫說：「你們有想念我嗎?最近我出新專輯，你們都有聽嗎？」台下熱情回應，周杰倫也趁機做個市調，他說：「大家比較想聽新歌還是老歌呢？我覺得好像很多朋友還是喜歡老歌對不對？不過有些新加入的歌迷朋友，你們也喜歡新歌對吧？因為老歌又多了一份回憶，回憶是會加分的，會有一種青春的情懷在裡面，所以我們就帶來這首『說好的幸福呢』。」

這次杭州站以「煙花」命名，呼應「煙花易冷」的意境，因此周杰倫也特別演唱這首歌，搭配中國風濃厚的「髮如雪」、「湘女多情」，讓全場沉醉在浪漫氛圍中。

周杰倫整場演唱會一共換了9套造型，服裝全由曾參與Karl Lagerfeld團隊的設計師Kim Young Seong操刀，就連G-Dragon、Jennie都曾穿過她設計的服裝，再次展現周杰倫結合音樂與時尚的天王氣勢。

周杰倫全新巡演杭州首站登場，以14公尺高巨型機甲震撼現身。(圖／杰威爾提供)

周杰倫2026世界巡迴演唱會首場在杭州登場，吸引5萬名歌迷朝聖。(圖／杰威爾提供)

周杰倫坐上寶藍色金框鋼琴，自彈自唱多首經典歌曲，引爆全場回憶殺。(圖／杰威爾提供)