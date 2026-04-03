60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

民視「超級冰冰Show」本週邀來永遠的歌王小朋友黃西田與玉女掌門人方文琳。黃西田帶著陳思安、明亮、曾瑋中演唱「天天開心」，經典金曲讓全場high到最高點。睽違歌唱舞台10幾年的方文琳笑說：「實在太久沒拿麥克風唱歌，喉嚨受傷後更不太唱歌，這次挑選的歌曲看似平淡旋律但不太好唱，不管唱得如何，感謝冰姐邀約來到這舞台」。

黃西田出道60多年、方文琳從駐唱開始今年剛好出道40年，提到當時駐唱沒有知名度，是參加友台歌唱節目被劉文正 發掘，變成偶像玉女歌手，兩位前輩資歷驚人，出道這麼多年卻是在「超級冰冰Show」首次合作，陽帆甚至說當年要級數夠的玉女，才能被放在摩托車後面的擋泥板，方文琳當時就滿街跑都是她的擋泥板照片，方文琳笑說：「難怪當時我都覺得臉上有泥巴的感覺！」

節目播出時適逢兒童節，曾瑋中、林奕妘演唱「無力去愛誰」與日本原曲、蔡亞露演唱「健康歌」一起與觀眾歡度兒童節。比賽越來越緊張的「超級孩子王」，周柏霖、周祐均已經打掉7組小朋友大戰13回合平手的比賽，對上纏鬥已經的陳宥辰、賴哿萲，火藥味與戰鬥力十足的「超級孩子王」比賽越來越緊張。