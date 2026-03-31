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遭爆睡了粉絲不理 夏克立：我沒跟她發生過關係 她也沒懷孕

記者葉君遠／即時報導
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夏克立離婚後仍風波不斷。(摘自臉書)
夏克立離婚後仍風波不斷。(摘自臉書)

狗仔葛斯齊大爆夏克立睡了粉絲射後不理，還嫁禍給經紀人，手上更握有受害的A女和P女的查證對話，並播出夏克立和女方錄音檔，內容令人震驚，今早夏克立寫下長文回擊：「我沒有和她發生過性關係。」表示音頻遭到剪接。

夏克立的聲明如下，「第一部分

如果一頭驢說天空是綠色的，你沒有必要浪費時間去和它爭論。有些事情根本不值得理會。

現在，我的人生中有更重要的事情需要專注。我很感激那些相信我、支持我、且不要求我不斷自證的朋友。

不過，簡單回應一下這些不實資訊：

一些從未被媒體更正的事實：

• 如果你聽完整音頻在4:10處，你會聽到我說：如果她懷孕（事實上她並沒有），“那不是我的。”這一段在所有媒體版本中都被剪掉了。

• 還有一整段對話被刪除了，她當時請求我幫她生一個孩子。這也是為什麼我會回應：「我不要有小孩」和「我已經有」。

• 她三十多歲，是在2025年1月、我離婚之後才第一次聯絡我。

• 我的私生活不關任何人的事（尤其是在離婚之後），但為了說明清楚：我沒有和她發生過性關係。她沒有懷孕（如果她真的懷孕了，她反而會把孩子生下來以此要挾和勒索我——想一想就知道）。

• 我是在被威脅誹謗的情況下被索要金錢。我有證據，這件事將會在法庭上處理。

• 我也明確表示過，我不想和她或我的經紀人有任何關係。

• 在我努力爭取見我女兒、已經非常困難的時期，她和我前經紀人不斷騷擾我。這一點在媒體音頻中也被刪除了。

• 你所聽到的語氣，是在持續的壓力與騷擾下，又一次接聽深夜電話後的結果。」

夏克立去年與黃嘉千的離婚官司落幕後，近來他被知名狗仔葛斯齊爆料，直指婚內多次劈腿粉絲，甚至傳出讓女方懷孕卻不願承擔責任，還刻意將過錯推給前經紀人，惡行曝光引發熱議。

葛斯齊接受「TVBS新聞網」訪問時，談到與夏克立對質過程，他強調自己追查超過一年，掌握50多張對話截圖、錄音檔，甚至包含夏克立不雅裸照。據悉，涉入的女子至少有三人，除了最早曝光的小粉絲A女，還有2024年認識的P女，另有一名疑似2020年前就搭上的B女，目前仍未取得聯繫。

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