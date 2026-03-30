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跟著大華超市買房穩賺？專家稱還要看這些因素

女兒賠售內湖豪宅替爸爸籌錢周轉？吳宗憲親曝真相

記者林怡秀／即時報導
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吳宗憲很疼愛二女兒Vivian。(摘自臉書)
吳宗憲很疼愛二女兒Vivian。(摘自臉書)

吳宗憲演唱會剛風光落幕，卻傳出女兒賣豪宅要替爸爸籌措周轉資金，「鏡週刊」今報導吳宗憲次女Vivian（吳則含）急售位於內湖的獨棟別墅，且售價低於行情，目的是為了讓吳宗憲做生意有現金可以周轉，對此，吳宗憲也親上火線回應了。

Vivian在2021年和朱立倫甥蔣豐蔚（Wilson）結婚，兩人育有一對子女，一家人住在台北市內湖區77.4坪的獨棟別墅，據「鏡週刊」報導，夫妻倆最近急售這棟獨居別墅，最後以6150萬元(台幣，下同，約190萬美元)成交，成交價單坪約79.5萬元，低於行情的90萬元，對外說法是為了小孩換房，但因為售價低於行情，也傳出是為了替吳宗憲籌措週轉資金的說法。

吳宗憲近年將重心放在發展副業，也不時傳出他投資失利，對於女兒賣房變現是為了替爸爸籌措周轉現金，吳宗憲向「鏡週刊」表示，女兒女婿最近確實有賣房，但是為了兩個可愛的孩子，「原來把電梯拆掉，現在卻很需要電梯」，吳宗憲也澄清夫妻倆並沒有賠售，反而還小賺了幾百萬，「台灣藝人現在有這麼慘嗎？如果連我都缺錢⋯⋯不就全掛了哈哈哈」，對傳聞一笑置之。

朱立倫

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