60歲老來得子 嚴厲「金老師」只對孩子心軟

金士傑是演藝圈公認的「老戲骨」。（記者王聰賢／攝影）

74歲台灣老戲骨金士傑一輩子都投入演戲，更是很多人的演技老師，他坦言從未想過退休，人生只有「方不方便」，只要身體允許會演到最後一刻。他60歲老來得子，在學校嚴厲的「金老師」面對孩子則變得溫柔，他笑著說：「會心軟無法說重話。」

金士傑在電影「深度安靜」飾演張孝全的岳父，對扮演女兒的林依晨 造成極大的內心創傷，三人之間營造出莫名的緊張感。他大讚張孝全身上有一種自然的單純與信任感，「他給人的感覺，是一個心無雜念、對世界充滿善意的人」。金士傑坦言，原本在表演上，曾想多製造一些「不舒服的距離感」，讓角色之間更有張力，但張孝全的性格，卻讓這樣的設計變得不那麼必要，很自然就營造出詭異的緊張感。

與其說是演員，他更像是一個始終對創作充滿好奇的人。他坦言，自己從年輕時開始，就不只對表演有興趣，也熱中於編劇、導演，甚至整體作品的完成度，「我第一個在意的，永遠是這齣戲好不好，而不是我的角色好不好」。也因此「退休」對他來說並不存在。當無法再站上舞台時，他仍會以觀眾身分繼續參與這個世界，「我還是會去看戲、看書，還是會對作品感到興奮。」

他多次入圍金馬和金鐘獎，卻意外地從未拿過獎座，他直言：「我其實不在意。得獎是好事，我也會感動，但我知道那不代表什麼絕對的標準，因為藝術是無法排名。」他分享，獎項像是馬拉松途中，有人遞給你一瓶水，是一種鼓勵、一種溫暖，但不代表你比別人更好，會感謝但不會依賴。