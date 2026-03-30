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蕭敬騰38歲生日揭大喜 家中新成員首曝光

記者許晉榮／即時報導
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蕭敬騰38歲生日接收蛋糕。（圖/喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰38歲生日接收蛋糕。（圖/喜鵲娛樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰今過38歲生日，他向來不喜喧鬧鋪陳的慶祝方式，寧可以低調卻溫暖的行動度過這一天。

多年來，他總在這一天，悄悄把焦點從自己身上移轉，透過義賣捐出私人物品與珍藏，將祝福化為實際行動，讓原本屬於個人的時刻，流向更多需要被看見的角落。

今年也不例外，老蕭將這份心意再度投入公益，粉絲有人在海邊撿起垃圾，有人走進機構陪伴孩子，也有人為流浪動物多盡一份心力。於是，「生日快樂」不再只是對他說出口，而是把善念延伸在不同地方。

談起自己的生日，老蕭總覺得有些不好意思。比起被慶祝，他更在意這一天是否真正留下了什麼。今年，他選擇將生日聚會安排在網球場，與親朋好友及粉絲簡單相聚，沒有多餘鋪陳，一切剛剛好。在揮拍之間共享時光，也讓生活回歸最自然純粹的樣子。義賣活動結束後，他隨即與朋友簡單餐敘，晚餐過後又回到球場繼續揮拍，為生日畫下輕鬆卻充實的句點。

他也貼心準備小禮物送給粉絲，是自創品牌「33」的紀念T恤，衣服上印著一枚寵物爪印。活動影片中，更收錄他日前在網球場邂逅、並帶回家的貓咪「小綺」，從偶然相遇到成為家中一員，這段陪伴也讓今年的生日，多了一份情感的重量。

若一定要說出生日願望，老蕭的答案多年來始終如一：「希望自己、家人、大家都健康平安，也希望自己能繼續把音樂做好，做出更多好作品。」語氣輕鬆、篤定。

蕭敬騰生日留下紀念照。（圖/喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰生日留下紀念照。（圖/喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰把愛貓的腳印轉至T恤上。（圖/喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰把愛貓的腳印轉至T恤上。（圖/喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰生日揮拍。（圖/喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰生日揮拍。（圖/喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰生日陪粉絲度過。（圖/喜鵲娛樂提供）
蕭敬騰生日陪粉絲度過。（圖/喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰

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