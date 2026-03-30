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張信哲巡演最終場掀高潮 同框86歲媽合比愛心慶生

記者林士傑╱綜合報導
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張信哲(左)跟張媽媽合比愛心，留下動人一幕。（圖／潮水音樂提供）
張信哲(左)跟張媽媽合比愛心，留下動人一幕。（圖／潮水音樂提供）

台灣資深歌手張信哲「未來式」系列巡演長跑8年，近日在澳洲雪梨畫下句點，張媽媽一路相伴，在最終場跟他同框合比愛心手勢，留下動人一幕。不僅如此，張信哲會後驚喜準備蛋糕，替過86歲生日的張媽媽以及團隊壽星慶生，氣氛溫馨又熱鬧。

走遍四大洲的多座城市，張信哲「未來式」巡演多次改版，送給雪梨粉絲「這世的名字」一曲，有感而發吐露心聲，「我一開始的時候，想說我應該再唱歌2年半就可以退休了，結果沒有想到一唱唱了8年，然後感覺還欲罷不能」。他跟107場的觀眾共譜難忘時刻，表示只要能有一群支持自己、聽自己音樂的朋友就心滿意足，「沒有想到這群朋友愈來愈多，而且年紀分布愈來愈廣，還有剛剛學會聽音樂的小朋友等」。

歌迷的支持成為他前進的動力，家人相挺同樣重要，當唱到「做你的男人」上演固定的「Love Cam」橋段，鏡頭照到張媽媽本人，張信哲笑說「來了一位意外的客人」。被鏡頭捕捉到的粉絲可透過「心型銀幕」跟張信哲隔空比心，是巡演最浪漫的儀式，一票粉絲見狀尖叫大喊「我婆婆來啦」，據了解這是張媽媽的願望，跟張信哲的愛心合體手勢也徹底引爆高潮。

最後唱完「愛如潮水」，張信哲率領樂手、舞者向全場觀眾深深鞠躬，笑說這是最多嘴的一天，隨著螢幕緩緩浮現「未來，我在」字樣，他透露已開始著手準備全新的音樂作品與下一輪巡演，因為休息並非停滯，而是思考如何帶來新的作品，喊話「音樂永遠不會停」。

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