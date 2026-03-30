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禾浩辰搭結婚特快車 甜喊一定會寵老婆吳品潔

記者陳慧貞╱綜合報導
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禾浩辰(右)與吳品潔(左)的婚禮，許多演藝圈好友到場祝福。（記者沈昱嘉／攝影）
禾浩辰(右)與吳品潔(左)的婚禮，許多演藝圈好友到場祝福。（記者沈昱嘉／攝影）

35歲的台灣演員禾浩辰與小3歲吳品潔2019年因合作偶像劇「你有念大學嗎？」結緣，2人因潛水共同興趣進而發展成戀人，交往2年多結為連理，日前在台北內湖CHALET V舉行庭園浪漫婚禮，宴請圈內包括柯震東、宋芸樺、導演九把刀、郭雪芙等好友，加上雙方親友共150人感受溫馨喜氣。

禾浩辰去年底平安夜向吳品潔求婚成功，今年1月30日辦結婚登記，如今舉行婚禮，被問從求婚、登記到婚宴3個月內完成，人生階段趕進度如搭特快車，禾浩辰坦言老婆沒懷孕，小兩口目前還想過兩人世界，不急著「做人」，他更一臉幸福甜蜜笑說：「把老婆當小女孩寵。」先前他曾在記者會上因連續3次答錯結婚登記日，回家是否被處罰？吳品潔聞言笑：「我很習慣了，他除了背詞以外，記性都不好。」禾浩辰立刻升起求生欲，再度甜言蜜語：「未來會有不一樣的表示的，一定會寵著老婆。」

新郎新娘才子佳人亮麗登場，禾浩辰坦言婚禮沒請婚顧，都由老婆親力親為，包括婚禮小物、排位置等等，他立刻給老婆大大的讚，笑說：「原本只想請20至40人，沒想到結果變成100多人的小型婚禮。」一開始以為籌備婚禮很簡單，看著老婆忙東忙西，「雖然很累，但印象特別深刻。」尤其難忘試婚紗場景，當他看到吳品潔穿第一套婚紗出來時，感動難以言喻，「很夢幻、不可思議，雖然演過戲，但真實發生還是很夢幻，覺得娶對了。」

婚宴上，演藝圈好友也到場獻上祝福，包括楊千霈、姜予、許莉廷、張軒睿、張立昂、林哲熹等皆現身觀禮，星光雲集又不失溫馨氛圍，現場以輕鬆自然的聚會形式進行，讓新人能自在與好友互動，也讓整場婚禮更像是一場專屬於兩人的幸福派對。

禾浩辰(右)親吻愛妻吳品潔。記者沈昱嘉／攝影
禾浩辰(右)親吻愛妻吳品潔。記者沈昱嘉／攝影

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