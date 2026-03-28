64歲辛曉琪粉色仙氣開唱飆8秒高音 李宗盛為她「驚為天人」

辛曉琪身材保養得宜。（記者王聰賢／攝影）

療傷之後不再糾結，除了痛徹心扉的領悟、懷念摯愛的味道，還有時間流轉後的珍惜當下。辛曉琪出道40年，28日在北流舞台上從粉色的火焰之花中步履從容，一身紫粉花朵洋裝搭配馬尾，開口不講遺憾，先說愛，「今天的主題是『好好愛此刻』，要先好好愛自己，再去愛別人」。

歌中意苦情，但辛曉琪唱得不讓人覺得卑微，正是療傷歌后的功力。她首次以個人專場形式登上北流，以「遺忘」、「愛上它不只是我的錯」、「女人何苦為難女人」等經典歌曲暖身，「每次開演唱會都好像我的親朋好友、歌迷、知音的大團聚」；唱「在你背影守候」前，她笑說：「很多人都是透過兩個字的歌來認識我的 ，不過也有很多好歌，大家不知道是我唱的，因為當時歌紅人不紅。」

她回憶那段不紅時期，在某一天迎來了最戲劇化的一刻：李宗盛在上班的途中，聽到電台播放的一首歌，DJ介紹是辛曉琪唱的，他隨即請司機開到最近的唱片行，買了她那張專輯「花時間」，「那是我在福茂唱片的第3張專輯，他買來回後聽了3遍，然後打電話到福茂說『麻煩你們留話給辛曉琪，這張專輯是我今年聽到最好的專輯之一，她唱得太棒了』。」

那是她人生極重要的轉折，因為這張專輯後她剛好約滿，李宗盛立刻將她簽進滾石唱片，然後她就迎來了人生代表作專輯「領悟」。故事說完，她便低吟起李宗盛當年一聽就驚為天人的「自私」一曲，她說「這首歌對我來說很有意義」。

64歲的她狀態極佳，一曲「深情難了」8秒高音引起全場高潮；「倚天屠龍記」片尾曲「倆倆相忘」一響，江湖快意激起全場合唱，她喊著「曾經的刻骨銘心都放下吧」；念舊的辛曉琪，更特別感謝合作多年的已故音樂人屠穎，「謝謝您，相信您一直都在」。

辛曉琪出道40年，歌唱功力不減。（記者王聰賢／攝影）

辛曉琪自粉色花朵中走出。（記者王聰賢／攝影）

辛曉琪在北流開唱。（記者王聰賢／攝影）

辛曉琪2026「好好愛 此刻」演唱會。（記者王聰賢／攝影）

辛曉琪穿上粉色洋裝開唱，引起台下陣陣尖叫。（記者王聰賢／攝影）