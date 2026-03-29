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吳宗憲開唱 周杰倫送花藍 師徒終於破冰

記者李姿瑩／綜合報導
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吳宗憲台上直面外界好奇周杰倫跟他之間的恩怨情仇。（記者林士傑／攝影）
吳宗憲台上直面外界好奇周杰倫跟他之間的恩怨情仇。（記者林士傑／攝影）

綜藝天王吳宗憲日前在台北國際會議中心舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」，吳姍儒和家人都到場相挺，連周杰倫都送上花籃，被視為師徒破冰前兆。

吳宗憲人緣極佳，演唱會台上台下藝人來賓眾多，場外更是塞滿花籃。他找來旗下歌手陳守恩、助理東東伴唱，嘉賓則有康康、寶弟（葛兆恩）輪番上陣，連詹惟中都參一腳上台打牌。

從主持人回歸歌手身分，吳宗憲一口氣演唱多首經典歌曲，從「小姐這是我的名片」、「真心換絕情」唱到「你比從前快樂」、「笨小孩」，並透過脫口秀回顧自己的發片史。

但吳宗憲不改大砲個性，笑說演唱會場地信義區「是鹿希派管區」，重提兒子當年揚言要炸市政府，加上過去鹿希派呼麻被抓也在信義區夜店，吳宗憲故意說：「路邊吸的鹿希派，房間吸的房祖名。」

此外，周杰倫在花籃上寫著「演唱會成功，好奇你會唱我哪一首歌，哈哈」，吳宗憲昨確實唱了周杰倫的代表作之一「青花瓷」，並細數周杰倫從助理發跡的故事，他直接挑明外界好奇周杰倫跟他之間的恩怨情仇。

「每次想到杰倫我就想到一部電影『法中情』，葉德嫻養不起劉德華所以賣身，最後被當上法官的劉德華審判。我超愛杰倫，一生之中我只要求你做一件事，杰倫真的超孝順，可以了，有榮耀可以跟你一起工作，我真心愛你」。

這次的重頭戲是吳宗憲找來小馬、小鐘、劉畊宏，重現咻比嘟嘩合體畫面，一起飆唱「世界末日」與「白日夢」。4人唱到眼眶泛淚，瘋狂開自己年紀玩笑，可惜劉畊宏馬上要回大陸，吳宗憲打趣這個組合是一日限定，最後乾脆叫第二場的觀眾不用來了。

吳宗憲昨晚一口氣演唱多首經典歌曲。（記者林士傑／攝影）
吳宗憲昨晚一口氣演唱多首經典歌曲。（記者林士傑／攝影）

周杰倫 劉德華

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