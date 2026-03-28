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2026紐約電視電影節提名揭曉 天心、宋偉恩入圍：超開心

記者廖福生╱綜合報導
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天心以「我們六個」入圍「女演員表演獎」。（圖／大愛提供）
天心以「我們六個」入圍「女演員表演獎」。（圖／大愛提供）

2026年紐約電視電影節（New York Festivals TV & Film Awards）入圍名單揭曉，天心以「我們六個」入圍「女演員表演獎」；宋偉恩則以「血‧拾人生」入圍了「男演員表演獎」。

宋偉恩的演技讓他在2025年大豐收，入圍了第60屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，還拿下2025年亞洲影視內容大獎電視節目類最佳男主角獎。宋偉恩感性表示，很開心「血‧拾人生」能再次被國際看見，從這部作品的起步，到現在一次次被看見，心裡真的很感謝。另外，「血‧拾人生」同時入圍了「娛樂節目類：戲劇類獎」。

天心在「我們六個」中飾演林家母親「郭富美」，劇情真實刻劃林家六個孩子在經歷家庭崩潰、母親不幸喪生及法律訴訟等巨大創傷後，如何憑藉彼此間的情感連結與心中的陽光，共同修復關係並走出悲劇陰影。

劇中天心展現了精湛的演技，細膩詮釋角色面對命運暴風雨時的母親堅韌與轉變，獲得「女演員表演獎」提名肯定。天心得知消息後，也在自己的社群中說「今天收到超級開心的消息、入圍就是肯定」。

另外，在紀錄片與企業形象方面，同樣獲得國際評審青睞。「那年，我們在火裡奔跑」入圍「紀錄片：人類關懷」（Documentary/Human Concerns）。片中詳實記錄了2015年八仙粉塵爆炸事件後，受傷青年如何在漫長的復健過程中找回自信與重啟人生的心路歷程。

「風月同天」則入圍「企業形象：品牌紀錄片」（Corporate Image/Branded Documentary）。作品以「讓愛，從行動開始」為核心，籌製三年，呈現慈濟在全球139個國家和地區的援助足跡，實踐讓慈善援助，成為他們最堅強的後盾。2026年紐約電視電影節預計於5月21日舉行頒獎典禮。

宋偉恩以「血‧拾人生」入圍了「男演員表演獎」。（圖／大愛提供）
宋偉恩以「血‧拾人生」入圍了「男演員表演獎」。（圖／大愛提供）

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