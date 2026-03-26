孫芸芸女兒「孩子爸」身分曝光 不是富二代、曾演過陸劇

孫芸芸和女兒廖思惟感情緊密，疑似廖思惟孩子的生父正面照片流出。圖／摘自廖思惟小紅書、豆瓣）

名媛孫芸芸26歲女兒廖思惟（Trinity）近日遭爆在澳洲 未婚生子，消息曝光後引發外界關注。據傳孩子生父在她懷孕期間已與其分手，身分一度成謎。

一名男子26日在社群平台小紅書發文，自稱是廖思惟孩子的父親，並表示兩人的女兒目前已2歲，雙方約於1年前分手，但未說明分手原因。他同時公開多張廖思惟懷孕期間挺著孕肚及產後與孩子的合照，不過將自己與孩子的臉部遮蔽，相關舉動因涉及隱私引發網友批評。

隨著事件持續延燒，網友也在豆瓣與小紅書等平台展開起底，據傳該男子名為Jerry Li，目前在澳洲黃金海岸從事業務工作，主要銷售「會員房」，並非外界盛傳的富二代背景。而所謂「會員房」，是指購買飯店或度假住宅的住宿會籍，持有人可享優惠入住等權益，也可透過轉售使用權賺取差價。

此外，有爆料指出，男方過去還有演員夢，曾在陸劇「遠大前程」中客串小角色，並曾於社群平台分享相關宣傳照，其外型還被部分網友認為神似港星江華。至於家境方面，有消息稱男方屬小康水平，但與廖家背景仍有明顯差距。另有網友發現，男方過去曾在小紅書上頻繁分享與廖思惟的合照，但目前相關貼文已全數刪除。