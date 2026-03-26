昆凌、周董沒轍…揭小女兒愛下指令「霸道做自己」

周杰倫(右)跟愛妻昆凌感情非常好。（取材自Instagram）

華語天王周杰倫 （周董）向來給人酷帥、才華洋溢的印象，但其實他在家中的地位似乎已敬陪末座。就連愛妻昆凌日前接受訪問時，不約而同點出同一個「關鍵人物」，兩人似乎對於她的「橫行霸道」完全沒轍。

昆凌談到最佩服家人的隱藏技能，毫不猶豫指向妹妹（也就是小女兒），直言她「橫行霸道、做自己」的勇氣十足，「其實跟孩子有關的事情，我戰鬥力都滿強的」。語氣裡帶著一絲無奈又驕傲。不過她坦言，家裡3個孩子的個性截然不同，沒有標準答案可套用，「像我最近常常聽到馬麻、馬麻…各種問題，但從沒有標準答案，我也希望有。」

昆凌口中「霸道做自己的小女兒」，恰巧與周董寫給她的「女兒殿下」情境不謀而合。歌詞裡，他自嘲一早送孩子上學，「原來是我把奶瓶忘在車頂上」，狼狽又真實。還在歌中形容自己經常「瘋瘋癲癲、風度翩翩」，其實就是努力在崩潰與優雅中求生；甚至連放學都要「穿精靈裝接你在門口」，完全是個被女兒「下指令」的老爸。

周董日前在新專輯記者會中也招供：「小朋友幫爸爸化妝這種事情，其實還蠻常發生的。有時候她們會在你臉上亂畫，你就變成她們的『作品』，我覺得很多爸爸應該都有這種經驗。」所以他把這種一下要工作、一下要陪小孩的日常生活感寫成歌，似乎也是他近年的生活寫照。

或許正如歌詞所說：「我瘋了嗎？你說這才叫生活。」對周董與昆凌兩人來說，這位讓人又愛又沒轍的小女兒，正是他們生活裡最甜蜜、也最無解的存在。