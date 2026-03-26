老公涉性侵案內幕都知情 蕭淑慎「心情平穩」全說了

梁軒安(右)發生再多狀況，蕭淑慎都沒想要離婚。（取材自臉書）

女星蕭淑慎與小15歲老公梁軒安結婚8年，豈料男方捲入性侵案，日前遭士林地院判刑4年10個月，梁軒安先前雖宣稱會繼續上訴，但面對受害者再度爆料，他發出10項聲明，強調整起事件和老婆蕭淑慎無關，而蕭淑慎26日陪梁軒安出席「台北雄鷹扶輪社」自媒體經營分享會，也首度吐露心聲。

梁軒安捲性侵案判決出爐後，蕭淑慎從未對外發表過想法，昨陪同老公出席活動，她表示：「就是很單純以家人的身分陪同出席，一起參與這樣有意義的活動，心情是平穩自在的。」梁軒安就是台北雄鷹扶輪社創社社長，蕭淑慎說：「對於他在雄鷹扶輪社所投入的事情，我一直都是支持的，因為我知道那是他很重視、也很用心在做的方向。」

對於老公捲入桃色糾紛，蕭淑慎坦言：「生活還是照自己的步調在走，該做的事情、該面對的事情，還是會理性處理。」強調夫妻間的信任和相處依然信任，並無受到事件影響，「現階段更重要的是把各自該做的事情做好。至於其他部分，就交由專業去處理」。

至於受害者向週刊爆料，並在法庭上供稱蕭淑慎對老公涉案從頭到尾都知情，對此，蕭淑慎稱：「相關內容目前都已經交由律師處理。對於外界的各種說法，我們尊重司法程序，也不希望在未釐清前做過多回應。」