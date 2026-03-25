「太陽之子」周杰倫新歌ＭＶ曝光 暗藏30世界名畫

周杰倫舉行新專輯「太陽之子」記者會。（記者王聰賢／攝影）

華語天王周杰倫 （周董）暌違多時推出全新專輯，首波主打「太陽之子」MV首度公開，音樂延續「周式風格」，MV視覺找來好萊塢 頂級特效團隊打造，更暗藏30幅世界名畫，細節滿滿，令全場驚豔不已。

周董以開胸前V領的黑西裝現身，直言「太陽之子」是從「情緒」與「內心狀態」出發的歌曲，過去就算身經百戰，卻也曾在演唱會上場前遇心魔，「每個人心中都存在著光明與黑暗，選擇共存，還是克服，都是每個人會面對的課題」。

「太陽之子」MV砸重金邀來好萊塢特效團隊操刀，還精心埋入30幅世界名畫，彷彿走進一場藝術饗宴。周董笑說：「大家可以回去再看一次，找找看裡面藏了哪些畫？」

他也公開第2首、與好友阿Ken、柯有倫等人共演的新歌「淘金小鎮」MV。周董自曝，將推出一首以「父女關係」為主題的歌曲，靈感來自和小女兒平時用手機錄下的童言童語，「她會問我為什麼哥哥、姊姊都有歌，她沒有」。於是他決定把女兒的聲音與互動寫進歌裡，打造專屬小女兒的作品。

他也透露把「求婚影片」製作成MV，回憶起當年求婚過程，從租下古堡、安排演員，到整場晚宴其實都是精心設計，「連餐廳都是假的，全部都是演出」。甚至連帶女方前往的理由，也是早已鋪陳好的情境，宛如一場大型演出。

周董過去一向很保護私生活，這次卻公開分享，原來是心境有了轉變，「以前會覺得私生活就是私生活，但現在會覺得，這些人生故事，能透過音樂分享給大家」。

全新巡演即將啟航，周董透露，通常巡演會走個2到3年，才會回到台灣，更預告未來演出將加入更多新歌，「希望大家能多練一些新歌」。粉絲滿心期待他舉辦久違的簽唱會，他也幽默回應「若把打網球的時間拿掉，應該可以」，甚至笑說場地不拘，「在網球場辦也可以」。