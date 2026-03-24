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認了「浪姐」高價邀約 蕭薔妙引佛法：比較在乎好不好玩

記者林怡秀／綜合報導
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蕭薔(中)久違公開露面，狀態依舊完美。(記者王聰賢／攝影)
蕭薔(中)久違公開露面，狀態依舊完美。(記者王聰賢／攝影)

「乘風2026浪姐7 」名單出爐，57歲「台灣第一美女」蕭薔也在名單上，她近日出席實境節目「網紅與善的距離」記者會力挺好友伍宗德，面對是否會參與「浪姐」，伍宗德透露蕭薔仍在「拉鋸中」，蕭薔承認節目確實有來邀約，至於要不要去？她笑回還不確定。

伍宗德說，蕭薔現在的生活十分愜意，「浪姐」的邀約對她來說確實可有可無，「她是多金女，天天都在寫毛筆字，要不要去節目，她有她的標準」，蕭薔則說，「浪姐」從前幾季就開始來找她接洽，「我到這個階段沒有什麼一定要做，有些工作要求比較複雜，要投入比較多心力，現在不管什麼狀況，心都還是很平靜」，她也說，其實好幾季她都有接到邀約，「我覺得緣分還沒成熟，如果要去，我也會全力以赴」。

外界認為她若參加「浪姐」，將成為該季最年長的姐姐，她回：「我的確是比較早出生，但這也不是我能控制的，也因為我出生得比較早，所以我的作品和軌跡可以橫跨2個世代。」至於「浪姐」開的酬勞是否足以讓她心動加入？她巧妙引用佛法「論其跡，不論其心」，也就是要用行為去評論一個人，而不是用他的動機，她也表示，酬勞高低並非是她考慮加入的條件，她比較在乎節目夠不夠好玩，錢不是問題。

而她近日公開現身，狀態依舊完美，不負「台灣第一美女」稱號，被問到保養祕訣，她輕飄飄吐出9字箴言：「發現問題，找方法解決。」並表示這秘訣放諸四海皆準。

由伍宗德擔任總導演的「網紅與善的距離」，首集邀請蕭薔主持，兩人過去合作過「霸王花」和「家有仙妻Part2」，伍宗德透露，蕭薔長年低調參與公益行動，經常親自前往慈善機構捐款與協助。此次更以「珍世美學慈善基金會」名義捐出新台幣100萬元，並授權由節目協助選定捐助對象。

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