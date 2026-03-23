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58歲劉亮佐顧命「整容」回春10歲 全憑愛女一句話

記者陳慧貞／專訪
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劉亮佐造型都由老婆趙小僑打理。（記者陳慧貞／攝影）
劉亮佐造型都由老婆趙小僑打理。（記者陳慧貞／攝影）

台灣藝人劉亮佐近期排練果陀舞台劇「深夜小狗神秘習題」，劇中他詮釋自閉症少年父親，因孩子因素導致夫妻失和，妻子離家出走。現實生活中，58歲的他和妻子趙小僑愛情長跑6年、結婚10年，步入中年後，他兩年前大幅度改變外表，不僅減重20公斤，還動了眼瞼手術，不但鮪魚肚消風，整個人還回春10歲，被問「整容」真正的起心動念，他坦言都是因為寶貝女兒的一句話。

年近60歲的劉亮佐這兩年開始重視外表，外界好奇「中年男子愛美到底想幹嘛」，他坦言，因為有了女兒典典寶寶後，他開始意識到孩子嗷嗷待哺，而自己不僅外表，連身體狀況也是垂垂老矣，為了陪伴女兒成長，他開始意識到身體健康的重要性，因肥胖問題，很早就出現糖尿病前期症狀，因此首要解決方案就是「減重」，透過醫生囑咐控制飲食、健身，他花10個月時間成功剷肉20公斤。

演戲演了30年，劉亮佐身為演員，但從不在意外表美醜，出門造型都由趙小僑打理，之所以有「整容」之說，是因瘦身皮膚鬆弛，尤以眼瞼下垂造成眼睛反覆發炎最嚴重，「我知道老了眼皮下垂，但我眼皮是泡得厲害，只剩一條縫」但他怕痛、怕打針，趙小僑勸好久，連女兒典典寶寶也說「爸爸是眼睛怪獸」，他終於接受動刀，沒想到只是動眼瞼手術，「我的眼睛像被撐開一樣，雙眼變得炯炯有神，世界大放光明！」

說起教養問題，劉亮佐認為不同世代、年齡的孩子有不同做法，對待23歲兒子劉子銓，「沒什麼必要教養的，父母保他從小衣食無憂，孩子成年了，我們只需要做提醒、當後盾就可以」兒子到小六前一直相信世上有耶誕老人，劉亮佐每年用心準備禮物，曾跑到石牌和網友面交禮物，至於3歲半女兒典典寶寶，他則笑：「你整年乖乖的，就可以許願了。」

劉亮佐(左)、丁寧在舞台劇「深夜小狗神秘習題」中飾演一對失和夫妻。（記者陳慧貞／...
劉亮佐(左)、丁寧在舞台劇「深夜小狗神秘習題」中飾演一對失和夫妻。（記者陳慧貞／攝影）

劉亮佐曾減重20公斤，如今維持體態保健康。（記者陳慧貞／攝影）
劉亮佐曾減重20公斤，如今維持體態保健康。（記者陳慧貞／攝影）

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